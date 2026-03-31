#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
481.54
553.24
5.93
Финансы

Тенге назван самой "привлекательной валютой" для сохранения мировых капиталов

Фото: Zakon.kz
Крупнейший инвестиционный банк Европы с 260-летней историей - Deutsche Bank - в аналитической записке от 20 марта назвал Казахстан одной из "неожиданных тихих гаваней" во время рыночного шторма из-за войны в Иране, сообщает Zakon.kz.

Лучшая динамика среди валют развивающихся рынков

В оценке банка, разумеется, речь идет не о формальной силе валюты, а о ее поведении в текущих условиях. Как отмечают аналитики Oninvest, тенге демонстрирует более стабильную динамику по сравнению с рядом соседних рынков.

Вместе с тенге Deutsche Bank выделил и узбекский сум. Обе валюты, как отмечается в материалах, поддерживаются сбалансированным счетом текущих операций и сравнительно высокими процентными ставками. Именно это сочетание и формирует их устойчивость.

При этом тенге продемонстрировал одну из лучших динамик среди валют развивающихся рынков. Фактор, который усилил этот эффект, – рост цен на нефть на фоне нарушений поставок с Ближнего Востока. Это дало прямой и быстрый положительный эффект для текущего счета Казахстана.

, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 13:55
Нефть тянет тенге к 480 за доллар, но рынок уже закладывает разворот: что будет с курсом в начале апреля

Нефть как основа стабильности

Ключевой элемент, на который опирается Deutsche Bank, – это внешняя позиция Казахстана. Страна сохраняет положительный торговый баланс, а экспорт сырья обеспечивает устойчивый приток валютной выручки.

С ростом цен на нефть этот механизм усиливается – при ее удорожании объем выручки увеличивается. Часть этих средств поступает на внутренний рынок, формируя предложение иностранной валюты. В результате давление на курс ограничивается уже на базовом уровне, а колебания сглаживаются.

Управляемость валютного рынка

Аналитики также обращают внимание на характер макроэкономической политики. Последовательность решений и предсказуемость действий снижают вероятность резких колебаний.

Экономист Руслан Султанов описывает текущую ситуацию следующим образом: тенге сегодня выигрывает не за счет абстрактной силы, а за счет правильной конфигурации факторов. Это создает окно стабильности, в котором бизнес получает более предсказуемую среду, а финансовый рынок – приток ликвидности.

"Ключевая задача – не переоценить этот эффект: сохранение текущего баланса требует дисциплины в макрополитике и аккуратных решений".Руслан Султанов

, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 13:55
Доллар просел, рубль развернулся: что происходит с наличной валютой

Что происходит с курсом на практике

Фактическая динамика подтверждает выводы аналитиков. С начала войны на Ближнем Востоке тенге укрепился с почти 502 до 481 тенге за доллар.

Дополнительное влияние на рынок оказывает Нацбанк Казахстана. Регулятор активно участвует в валютных операциях, формируя дополнительное предложение валюты.

В феврале из Нацфонда было продано 400 млн долларов, что составило около 6% от общего объема торгов. Параллельно Нацбанк "зеркалировал" операции по покупке золота, продавая валюту на сумму, эквивалентную 350 млрд тенге.

Еще одним каналом поступления валюты остается обязательная продажа части экспортной выручки. В прошлом месяце от экспортеров на рынок поступило 284 млн долларов. Таким образом, формируется многослойное предложение валюты: за счет экспорта, операций Нацбанка и требований к экспортерам.

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов ранее подчеркивал, что при резкой волатильности регулятор будет применять меры реагирования.

"В этом году мы сохраним гибкий режим курсообразования, это наш естественный стабилизатор против внешних шоков. При этом при необходимости мы готовы к решительным мерам, включая валютные интервенции, – объемы золотовалютных резервов нам это позволяют",– заявил Тимур Сулейменов

, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 13:55
Война вокруг Ирана поднимет глобальную инфляцию на 1,3%: как это отразится на Казахстане

Фактор рубля и влияние на инфляцию

Отдельно Deutsche Bank обращает внимание на укрепление тенге к рублю. Это имеет прямое значение для инфляции в Казахстане.

Россия обеспечивает около 30% импорта страны, поэтому укрепление тенге снижает стоимость импортируемых товаров. В краткосрочной перспективе это становится дезинфляционным фактором и помогает сгладить влияние внешних шоков, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: