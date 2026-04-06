МСБ стало сложнее получать кредиты – банки переключились на крупный бизнес

Рост кредитования бизнеса в Казахстане ускорился, но структура изменилась: основной объем займов уходит крупным компаниям, тогда как малый бизнес выпадает из этого роста, сообщает Zakon.kz.

Рынок растет, но не для всех

Снаружи картина выглядит уверенно: корпоративное кредитование в 2025 году выросло на 17,9%, а общий объем новых займов бизнесу достиг 22,3 трлн тенге. Доля корпоративных кредитов в экономике превысила половину всех выдач и составила 53,3%. При этом спрос со стороны бизнеса также увеличился на 10,7%.

Формально это означает, что денег в системе стало больше и компании активнее ими пользуются.

Однако, как следует из анализа АФК, на уровне отдельного предпринимателя эта логика не работает. ИП и малый бизнес не ощущают этого роста, потому что он распределяется неравномерно. Основной прирост обеспечили крупные компании, чье кредитование увеличилось сразу на 31%. Для сравнения: средний бизнес прибавил 16,7%, а малый – лишь 5,2%. Это принципиальный сдвиг: рынок растет, но за счет ограниченного круга заемщиков.

Большим дают больше и чаще

Причина в изменении поведения банков. В течение года денежно-кредитные условия ужесточились: базовая ставка выросла на 275 базисных пунктов, а сами банки стали привлекать деньги дороже. В такой ситуации они начинают жестче отбирать заемщиков и снижать риски. Это видно по изменению конверсии заявок: доля одобрений выросла с 51% до 58%, но этот рост объясняется не тем, что кредиты стали доступнее, а тем, что на рассмотрение все чаще попадают более качественные заявки.

То есть на практике получается, что предпочтение отдается крупным заемщикам с понятной финансовой моделью, стабильной выручкой и участием в масштабных проектах. Средний размер заявки также вырос – с 8,8 до 10,5 млрд тенге, что подтверждает: банки охотнее работают с крупными чеками. Для них это способ выдать значительный объем средств при меньших операционных издержках и более контролируемом риске.

Куда уходят деньги

Дополнительное преимущество крупных компаний заключается в доступе к альтернативным источникам финансирования. Они могут привлекать валютные кредиты, участвовать в проектах с институтами развития и получать поддержку в рамках государственных программ. Малый бизнес таких возможностей, как правило, не имеет, поэтому оказывается в более уязвимом положении.

Параллельно меняется и сама логика кредитования. Хотя оборотные кредиты по-прежнему занимают большую часть портфеля, их доля постепенно снижается, уступая место долгосрочным займам. У крупного бизнеса доля таких кредитов выросла с 14% до 19%, у среднего – с 24% до 31%, у малого – с 52% до 61%.

Это означает, что деньги все чаще направляются не на закрытие текущих кассовых разрывов, а на инвестиции – строительство, модернизацию и расширение.

Наибольший рост кредитования пришелся на промышленность, где объемы увеличились на 74,2%, строительство с ростом на 59,9% и транспорт с прибавкой 23,2%. Эти направления напрямую связаны с инвестиционным циклом и инфраструктурными проектами, что дополнительно усиливает перекос в пользу крупных игроков, – следует из анализа АФК.

Отметим, что в феврале 2026 года президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть подходы к взаимодействию с МСБ. Поддержка малого бизнеса должна быть адресной, эффективной, стимулировать переход от "режима выживания" к устойчивому росту", – заявил глава государства.