Получение пенсии упростили в Казахстане
Об этой хорошей новости стало известно из релиза, распространенного 3 апреля 2026 года пресс-службой АО "Единый накопительный пенсионный фонд":
"С марта 2026 года в ЕНПФ внедрен беззаявительный порядок пенсионных выплат за счет добровольных пенсионных взносов. Что это значит: при достижении пенсионного возраста, если у вас есть накопления за счет ДПВ, выплаты будут назначены автоматически – без отдельного обращения в ЕНПФ... Нововведение направлено на упрощение получения выплат и исключение случаев невостребованности пенсионных накоплений".
Это, как пояснили в фонде, происходит при оформлении:
- пенсионных выплат из государственного бюджета;
- выплат за счет ОПВ и (или) ОППВ.
Порядок выплат:
- единовременно – если сумма не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии (в 2026 году – 828 588 тенге);
- либо ежемесячно – до полного исчерпания накоплений, совместно с выплатами за счет обязательных видов взносов.
При этом получатель вправе изменить условия выплат, обратившись в ЕНПФ.
Внимание казахстанцев обратили на то, что проактивный формат применяется в отношении лиц, достигших пенсионного возраста и ранее не обратившихся за выплатами из ДПВ (в том числе при достижении 50 лет или установлении инвалидности).
При этом лица, достигшие 50 лет или имеющие инвалидность, могут обратиться за выплатами за счет ДПВ самостоятельно:
- через сайт enpf.kz;
- в мобильном приложении;
- либо в офисах фонда.
Подробнее на сайте enpf.kz в разделе "Услуги" → "Выплаты за счет ДПВ".
2 апреля 2026 года депутат Сената Амангельды Нугманов предложил назначать пенсии казахстанцам исходя из стажа, а не по возрасту.