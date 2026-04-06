Получение пенсии упростили в Казахстане

В Казахстане упростили порядок пенсионных выплат за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ), сообщает Zakon.kz.

Об этой хорошей новости стало известно из релиза, распространенного 3 апреля 2026 года пресс-службой АО "Единый накопительный пенсионный фонд":

"С марта 2026 года в ЕНПФ внедрен беззаявительный порядок пенсионных выплат за счет добровольных пенсионных взносов. Что это значит: при достижении пенсионного возраста, если у вас есть накопления за счет ДПВ, выплаты будут назначены автоматически – без отдельного обращения в ЕНПФ... Нововведение направлено на упрощение получения выплат и исключение случаев невостребованности пенсионных накоплений".

Это, как пояснили в фонде, происходит при оформлении:

пенсионных выплат из государственного бюджета;

выплат за счет ОПВ и (или) ОППВ.

Порядок выплат:

единовременно – если сумма не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии (в 2026 году – 828 588 тенге);

либо ежемесячно – до полного исчерпания накоплений, совместно с выплатами за счет обязательных видов взносов.

При этом получатель вправе изменить условия выплат, обратившись в ЕНПФ.

Внимание казахстанцев обратили на то, что проактивный формат применяется в отношении лиц, достигших пенсионного возраста и ранее не обратившихся за выплатами из ДПВ (в том числе при достижении 50 лет или установлении инвалидности) .

При этом лица, достигшие 50 лет или имеющие инвалидность, могут обратиться за выплатами за счет ДПВ самостоятельно:

через сайт enpf.kz;

в мобильном приложении;

либо в офисах фонда.

Подробнее на сайте enpf.kz в разделе "Услуги" → "Выплаты за счет ДПВ".

2 апреля 2026 года депутат Сената Амангельды Нугманов предложил назначать пенсии казахстанцам исходя из стажа, а не по возрасту.