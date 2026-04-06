Как защитить деньги от инфляции и девальвации: личная стратегия

Высокие ставки по депозитам в тенге дали казахстанцам редкое окно доходности, но одновременно обострили старую проблему – как сохранить капитал в условиях двузначной инфляции. Zakon.kz разбирался, какие решения сегодня работают лучше всего.

Продукты, услуги, налоги, машины, квартиры и прочие необходимые вещи – все это дорожает с каждым годом. Добавьте к этому мировую инфляцию (например, ежегодное падение на 2% покупательной способности доллара), и вы увидите, что только одними депозитами накопления не убережешь.

К тому же тенге, не входящий в список мировых валют, сильно зависит от многих факторов, начиная от цен на сырье и заканчивая колебаниями валют соседних стран.

Финансовый консультант из Казахстана Турар Абди предлагает свою личную стратегию инвестирования, в которой множество инструментов.

Тенговые вклады (на короткий срок)

Те деньги, которые могут понадобиться в течение одного года, стоит держать как финансовую подушку безопасности. Сейчас они лежат на вкладах под 15-18% годовых в разных банках.

"Это надежный и ликвидный инструмент для краткосрочных задач, чтобы в случае чего быстро снять деньги". Турар Абди

Пример. При ставке по вкладу 18% и инфляции в 11% ваша реальная доходность составляет 7% годовых. Это позволяет не просто сохранить деньги, но и получить ощутимый прирост капитала в национальной валюте, полностью перекрывая официальный рост цен.

Облигации в валюте (на срок 2-3 года)

Это облигации казахстанских компаний, номинированные в твердой валюте. Они дают стабильную купонную доходность (в районе 8-10% годовых) и полную защиту от обесценивания тенге.

Пример. Обычный валютный вклад в банке приносит символический доход в районе 1%, тогда как облигации крупных национальных компаний позволяют зафиксировать выплаты на уровне 8-10% годовых в валюте, что в 8-10 раз выгоднее при сопоставимых рисках.

Твердая валюта и акции всего мира

Не стоит просто покупать валюту, чтобы она лежала мертвым грузом. Рациональнее инвестировать ее в американские акции и фонды на весь мир.

"Это дает капиталу рост в самой сильной валюте и защищает от наших локальных рисков". Турар Абди

Пример. Популярный кроссовер в 2021 году стоил около 12 миллионов тенге, а сегодня его цена превышает 16 миллионов тенге. Инвестиции в акции этого производителя помогают капиталу расти пропорционально стоимости импортных товаров, защищая от внутренней девальвации.

Акции компаний Казахстана

Покупая акции на нашем местном рынке, вы приобретаете часть реального бизнеса (заводы, технологии, инфраструктуру). Поэтому девальвация и инфляция им не так страшны. Наши гиганты добывают сырье, а свою продукцию продают на мировом рынке за валюту.

"Если тенге слабеет, их валютная выручка в пересчете на тенге только увеличивается. Соответственно, растут доходы компании, а вместе с ними – и потенциальные выплаты инвесторов". Турар Абди

Золото и сырье

Драгметалл традиционно призван защищать от подобных ударов, но лишь на длительной дистанции результат будет очевиден. На коротком отрезке времени котировки золота могут колебаться.

Пример. Золото демонстрирует рекордный рост: сегодня в Казахстане 1 грамм стоит 69 965 тенге, тогда как всего год назад его цена составляла 50 108 тенге. Это означает рост на 39,6% за двенадцать месяцев, что значительно эффективнее любого банковского вклада.

Криптовалюта

Часть денег можно инвестировать в цифровые активы, например, в биткоин.

"Сейчас на этом рынке вновь открываются возможности, но важно помнить: это очень волатильный инструмент! Он требует четкого понимания рисков". Турар Абди

Пример или даже "антипример". Высокая волатильность актива видна в сравнении: если год назад биткоин стоил 85 000 долларов, то сегодня его цена составляет 69 000 долларов. Падение цены почти на 19% за год напоминает инвесторам о необходимости соблюдать осторожность.

Ранее мы рассказали, насколько для казахстанцев подешевел отпуск в Европе в связи с резким падением евро к тенге.