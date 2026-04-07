Общество

Какие продукты подорожали в Казахстане

Фото: freepik
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов 7 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал рост цен на некоторые виды продуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал виды продуктов, которые подорожали в последнее время.

"У нас есть рост цен на подсолнечное масло, на овощную группу – это картошка, морковь, лук. Но это в рамках небольшого коридора до 1%, и мы связываем это с сезонным характером", – сказал Султанов.

При этом он подчеркнул, что казахстанцам не стоит ждать снижения цен на импортные продукты из-за укрепления тенге.

"Когда мы говорим про завоз извне, он носит цикличный характер. Когда курс доллара снизился, могут торговать остатками, которые завезли по старому курсу. В стоимость вкладывались затраты на закуп, хранение. Изменения на валютном рынке, которые носят краткосрочный характер, не дают такого эффекта, как снижение стоимости на импортные товары", – добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что Казахстан увеличил производство продуктов питания почти до 4 трлн тенге.

Азамат Сыздыкбаев
