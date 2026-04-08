Как заработать на отпуск при небольшой зарплате

Многие молодые казахстанцы уверены, что как только станут больше зарабатывать, сразу начнут ездить в отпуск за границу. Но доходы растут, а поездки не появляются. При этом другие семьи с небольшими доходами умудряются каждый год уезжать на море. Почему так происходит, выяснял Zakon.kz.

Проблема не в зарплате, а в модели поведения

В 2026 году пляжный отдых для семьи из 3 человек (мама, папа и ребенок до 10 лет) cтоит от 1,3 млн тенге и выше. Так, неделя в Турции по системе "все включено" для семьи с ребенком стоит от 1,3 млн тенге. Вьетнам обойдется от 1,6 млн, Хайнань – от 1,35 млн, Египет – в районе 1,44 млн. В эту сумму уже включены перелет, страховка и трансферт.

И вот при этих ценах семьи с одинаковым (не очень большим) доходом ведут себя по-разному и, соответственно, получают разный результат. При доходе около 800 тыс. тенге одна семья возвращается к вопросу отпуска каждый год и снова его откладывает, а другая – летит и отдыхает, пусть и без излишков.

По мнению сотрудницы турфирмы Айгерим Буранбаевой, разница проявляется не в уровне заработка, а в том, как эти деньги распределяются и в какой момент принимаются решения.

"Люди часто ждут, что начнут копить, когда доход вырастет. На практике рост дохода почти всегда сопровождается ростом расходов, а сама модель поведения не меняется". Айгерим Буранбаева

Именно поэтому, по мнению специалиста, разговор об отпуске постепенно смещается из плоскости "Где взять деньги?" в плоскость "Как с ними обращаться?".

Есть только четыре работающих механизма

Если убрать советы, которые претендуют на лайфхаки и создают ощущение контроля, но не дают результата, остаются четыре способа накопить на поездку. Они не новые и не сложные, но требуют последовательности.

Первый – раннее бронирование. В этом случае семья фиксирует цену поездки заранее и частично оплачивает ее за несколько месяцев или даже за год. Смысл не в скидке как таковой, а в защите от роста цен. Если тур дорожает на 20–30% за год, именно эту разницу и удается сохранить.

Второй – автоматическое накопление. Деньги на отпуск не "остаются", их откладывают в первый же день после поступления дохода.

"Это меняет логику бюджета: сначала отложи, потом трать! Попытка откладывать остаток почти всегда заканчивается тем, что остатка не будет". Айгерим Буранбаева

Третий – сокращение расходов. Это самая неприятная часть, потому что она напрямую затрагивает повседневную жизнь. Речь не о радикальной экономии, а о регулярных мелких тратах, которые в сумме дают значительную нагрузку: доставка еды, частые поездки на такси, спонтанные покупки.

Эти расходы часто незаметны, редко воспринимаются как проблема, но именно превращают "зарабатываю достаточно" в "ничего не остается".

Четвертый – дополнительный доход. Даже нерегулярные подработки или разовые поступления в пределах 30–50 тыс. тенге в месяц ускоряют накопление. Они не меняют базовую модель, но дают запас, который снижает давление на основной бюджет.

"Все остальные инструменты – процентные ставки, удачные акции – могут помочь, но не заменяют этих четырех механизмов". Айгерим Буранбаева

Как это выглядит в реальной жизни

Предположим, наша гипотетическая семья из трех человек с доходом около 800 тыс. тенге решает поехать в отпуск через год. Цель фиксируется сразу – 1,5 млн тенге, с учетом возможного роста цен. Срок – 12 месяцев.

Это означает, что ежемесячно нужно откладывать около 120–130 тыс. тенге. В относительных величинах это примерно 15% дохода. На бумаге цифра выглядит достижимой, но в реальности требует пересмотра привычек.

Деньги не появляются из ниоткуда. Часть суммы высвобождается за счет отказа от регулярных мелких расходов, которые раньше не контролировались. Например, доставка еды 3 раза в неделю легко дает 25-30 тыс. тенге в месяц. Поездки на такси вместо общественного транспорта или собственной машины – еще 20–30 тыс. Регулярные "небольшие" покупки в супермаркетах, которые не планировались заранее, добавляют еще 15–20 тыс.

Отдельная категория – необязательные траты, которые воспринимаются как норма. Обновление одежды "по сезону", хотя базовый гардероб уже есть, спонтанная покупка техники, частые походы в кафе. В сумме такие расходы могут забирать 50–100 тыс. тенге ежемесячно, хотя по отдельности не кажутся критичными.

Ключевое изменение происходит в момент распределения денег. В первый день после поступления дохода нужная сумма переводится на отдельный счет. Эти деньги перестают участвовать в повседневной жизни семьи и не возвращаются в оборот.

И все равно не хватает...

Через несколько месяцев становится понятно, что удерживать темп только за счет экономии сложно. Нужен дополнительный доход, пусть нерегулярный, но повторяющийся. Например, один из членов семьи берет частные заказы по своей основной профессии: настройка техники, мелкий ремонт, консультации. Это дает 20–30 тыс. тенге в неделю при минимальной загрузке.

Другой вариант – разовые, но ощутимые поступления. Продажа ненужных вещей через онлайн-площадки может принести 50–100 тыс. тенге на старте. Кэшбэк по картам за продукты и топливо возвращает еще 5–10 тыс. ежемесячно. Эти суммы не меняют структуру бюджета, но позволяют быстрее приблизиться к цели или создать запас.

К середине года у семьи формируется уже не абстрактное ощущение "мы копим", а конкретная сумма в несколько сотен тысяч тенге.

Это меняет восприятие процесса: цель перестает быть отдаленной и можно заняться ранним бронированием.

Поможет ли кредит?

Идея "съездить сейчас, а заплатить потом" выглядит простой, но в большинстве случаев только усложняет ситуацию.

Финансист Арсен Темирбаев объясняет, что кредитная карта или потребительский заем не решают задачу накопления, а переносят ее во времени.

"Человек возвращается из отпуска и получает не только обычные расходы, но и обязательный платеж с процентами. В результате нагрузка на бюджет только увеличивается". Арсен Темирбаев

По его словам, кредит может быть оправдан в узком сценарии – если есть четкий план погашения без выхода на проценты. Но на практике такие условия соблюдаются редко, и отпуск в итоге обходится дороже изначальной стоимости.

Рациональный подход в этом случае простой: если нет возможности накопить, значит, текущий уровень расходов или доходов не позволяет такую поездку без риска для бюджета, полагает финансист.

