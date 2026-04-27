До 10 000 долларов: казахстанцам, отправляющимся в отпуск за границу, напомнили важное правило

Сегодня, 27 апреля 2026 года, в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области напомнили таможенные правила для граждан, отправляющихся в отпуск за границу, сообщает Zakon.kz.

Внимание казахстанцев обратили на действующие таможенные правила при выезде за пределы РК.

Основное ограничение касается вывоза наличных денег

В соответствии с указом президента РК от 14 марта 2022 года №830 запрещается вывоз из страны наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов.

Расчет суммы производится по официальному курсу Национального банка РК на дату вывоза. Лимит применяется на каждое физическое лицо отдельно, включая несовершеннолетних детей. При поездке семьей на каждого члена семьи разрешается вывозить не более эквивалента 10 000 долларов наличными.

"Важно: даже при заполнении пассажирской таможенной декларации вывоз суммы, превышающей указанный лимит, не допускается. В случае нарушения излишек денежных средств подлежит изъятию таможенными органами". Руководитель таможенного поста "Тажен" ДГД по Мангистауской области Руфат Ергалиев

Декларирование наличных средств

Согласно Кодексу РК "О таможенном регулировании" (п.п. 7 п. 1 ст. 343), наличные денежные средства и дорожные чеки подлежат письменному таможенному декларированию, если их общая сумма при единовременном вывозе с таможенной территории Евразийского экономического союза превышает эквивалент 10 000 долларов.

"Однако из-за действия президентского указа №830 вывоз сверх лимита запрещен независимо от декларирования". Руководитель таможенного поста "Тажен" ДГД по Мангистауской области Руфат Ергалиев

Рекомендации ДГД:

Для комфортного отдыха за границей предпочтительнее использовать банковские карты международных платежных систем или безналичные переводы.

Перед поездкой проверьте актуальный курс валют Национального банка РК.

Ознакомьтесь с таможенными правилами страны назначения (ограничения по ввозу алкоголя, табака, продуктов питания, лекарств и других товаров).

Личные вещи, одежда, техника и предметы для личного пользования вывозятся без ограничений (в разумных количествах, не для коммерческих целей).

Что запрещено или ограничено к вывозу:

Культурные ценности, антиквариат – только при наличии соответствующего разрешения.

Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества – только со специальным разрешением.

Редкие виды животных и растений, изделия из них – без разрешительных документов CITES.

Лекарственные средства в больших объемах – рекомендуется иметь рецепт или справку врача.

Материал по теме Отмена тура: что делать, если туроператор отказывается возвращать деньги за путевку

23 апреля 2026 года стало известно, что казахстанцам открыли безвизовый въезд в популярную страну Европы. В какую именно страну ЕС, можете узнать здесь.