Финансы

Нефть обвалилась на фоне перемирия США и Ирана

нефть , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 12:08 Фото: freepik
Котировки подешевели почти на 15% только за одни сутки – рынки убрали страх перебоев поставок через Ормузский пролив, но не учли новые издержки, сообщает Zakon.kz.

"Военная премия" исчезла за 24 часа

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 14,85% и на 11.30 по времени Астаны оставляют около 93 долларов за баррель. Американская WTI приблизилась к 95 долларам. Вчера Brent торговался по 112 долларов, а WTI – по 115 долларов.

Реакция последовала сразу после заявления Дональда Трампа о приостановке ударов по Ирану на 2 недели. Для торгов это означает временное снятие главного риска последних недель – возможного перекрытия Ормузского пролива. Именно этот фактор разгонял цены. Как только он исчез из повестки, котировки откатились.

При этом перемирие снизило напряжение, но не устранило противоречия. В Вашингтоне заявляют о выполнении военных задач, а Иран, подтверждая готовность к перемирию, трактует ситуацию иначе – как принятие его условий. Речь идет о более широком пакете требований, включая снятие санкций и возможное введение платы за проход судов через пролив, о чем сообщает Deutsche Welle. При этом обе стороны заявили о собственной победе.

Разные трактовки одного соглашения означают, что конфликт не завершен, а лишь приостановлен.

нефть цена, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 12:08

Фото: Zakon.kz

Пролив открылся, но стоимость перевозки изменилась

Главный сдвиг цен на "черное золото" произошел вне новостной повестки. Как отмечает казахстанский экономист Руслан Султанов, на фоне эскалации страховые премии выросли с примерно 0,2% до 5% от стоимости судна.

"В этот момент экономика рейсов перестала сходиться. Стоимость страховки стала сопоставима или выше маржи перевозки. В результате трафик через пролив сократился".Руслан Султанов

После объявления перемирия ставки снизились, но остаются около 0,8%. Это в несколько раз выше исходного уровня и отражает не текущую ситуацию, а ожидания повторения конфликта.

Новые издержки уже встроены в цену

Формальное открытие маршрута не возвращает рынок к прежней точке. Повышенные страховые расходы сохраняются. Дополнительно обсуждается введение платы за транзит через Ормузский пролив, что создает дополнительный уровень затрат.

Одновременно сохраняются последствия ударов по инфраструктуре – поврежденные экспортные узлы и логистика не восстанавливаются синхронно с новостями о перемирии.

В результате формируется новая база: нефть может дешеветь, но издержки доставки остаются выше докризисных. Другими словами, цена нефти теперь будет зависеть не только от событий, ведь страховые компании учитывают всю нестабильность соглашения.

"Даже если цена на нефть скорректируется, издержки доставки останутся высокими. Это ограничивает глубину снижения цен".Руслан Султанов

Для Казахстана все происходящее создает запас прочности с оговорками. Бюджет Казахстана на 2026 год сформирован, исходя из цены 60 долларов за баррель нефти. Уточненный прогноз Национального банка РК от 6 марта 2026 года – 66,3 доллара за баррель.

Ранее мы рассказали, насколько экономика Казахстана зависит от экспорта углеводородов.

