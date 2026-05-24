Мир

Трамп заявил о "почти достигнутом" соглашении с Ираном и открытии Ормузского пролива

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2026 12:10 Фото: flickr/Gage Skidmore
Дональд Трамп заявил, что соглашение о мире с Ираном "в значительной степени достигнуто в ходе переговоров" и что Ормузский пролив будет открыт, сообщает Zakon.kz.

По словам президента США, он провел телефонные переговоры с посредниками из Пакистана, а также с рядом лидеров стран Персидского залива и Израиля. Трамп сообщил, что "заключительные детали" меморандума о взаимопонимании еще обсуждаются, но базовые параметры сделки уже согласованы между США, Ираном и другими участниками.

В то же время иранское агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, заявило, что Ормузский пролив останется под контролем Ирана. В Тегеране назвали заявления Трампа о почти готовом соглашении не соответствующими действительности, пишет The Guardian.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, напротив, поддержал идею переговорного процесса и сообщил о планах проведения нового раунда консультаций между Вашингтоном и Тегераном в ближайшее время. Он назвал недавние телефонные контакты между лидерами региона "очень полезными и продуктивными".

По данным СМИ, обсуждаемый проект соглашения может включать временное открытие Ормузского пролива, частичное смягчение ограничений на продажу иранской нефти, а также переговоры по ядерной программе Ирана. В ответ США могут частично снять блокаду иранских портов.

При этом источники отмечают, что позиции сторон по ключевым вопросам, включая статус Ормузского пролива, остаются противоположными, а окончательные договоренности пока не достигнуты.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа изменила правила выдачи грин-карт, сделав их более жесткими.

