Золото подскочило в цене: перемирие в Иране развернуло логику рынков

Цены на золото выросли после объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном – участники рынка начали пересматривать ожидания по инфляции и процентным ставкам, сообщает Zakon.kz.

Снятие напряжения ударило по доллару и подняло золото

Спотовое золото подорожало на 2,7% – до 4832,51 доллара за унцию, достигнув максимума с 19 марта. Фьючерсы в США выросли до 4857,25 доллара. Как следует из анализа обозревателя Investing Аюшмана Оджхи, импульс возник сразу после того, как Дональд Трамп согласился на паузу в ударах по Ирану. Именно в тот момент индекс доллара к основным валютам просел более чем на 1% (спад с 100 до 98,6 пунктов), а золото начало расти.

"Золото в этой ситуации отреагировало не напрямую на геополитику, а через валюту: новости о перемирии ослабили доллар, и именно это стало главным источником роста". Аюшман Оджха

Единое движение металлов

Рост цен быстро охватил весь "металлический" сектор. По данным FXStreet, серебро прибавило 6% (до 77 долларов за унцию), платина выросла на 4,2% (2044,60 доллара). Медь на Лондонской бирже металлов подорожала на 2,8% (12,7 доллара за тонну), а в США – на 2,7% (5,74 доллара за фунт).

"Такая синхронная динамика означает смену поведения: капитал начал возвращаться в сырьевые и циклические активы". FXStreet

Что будет с золотом дальше?

С технической точки зрения, ситуация остается неоднозначной. По оценке эксперта Хареша Менгани, ключевое сопротивление для золота проходит на уровне 4920 долларов. Его пробой откроет движение к 5000 и далее к 5141. Снизу ближайшие поддержки расположены на уровнях 4760, 4605 и 4411 долларов.

"Дальнейшее движение будет зависеть не от новостей о перемирии, а от того, превратится ли краткая пауза в устойчивое соглашение. Пока этого нет, текущий рост остается частью более сложной перестройки, а не окончательным трендом". Хареш Менгани

Дополнительный импульс ожиданиям придало сегодняшнее заявление Дональда Трампа. В Truth Social он назвал происходящее "большим днем для мира" и допустил "золотой век" для Ближнего Востока, связав его с восстановлением Ирана и экономическим ростом региона.

Такие сигналы усиливают веру в деэскалацию, даже если сами договоренности остаются временными.


