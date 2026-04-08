#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
460.37
531.87
5.82
Финансы

Золото подскочило в цене: перемирие в Иране развернуло логику рынков

Фото: pexels
Цены на золото выросли после объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном – участники рынка начали пересматривать ожидания по инфляции и процентным ставкам, сообщает Zakon.kz.

Снятие напряжения ударило по доллару и подняло золото

Спотовое золото подорожало на 2,7% – до 4832,51 доллара за унцию, достигнув максимума с 19 марта. Фьючерсы в США выросли до 4857,25 доллара. Как следует из анализа обозревателя Investing Аюшмана Оджхи, импульс возник сразу после того, как Дональд Трамп согласился на паузу в ударах по Ирану. Именно в тот момент индекс доллара к основным валютам просел более чем на 1% (спад с 100 до 98,6 пунктов), а золото начало расти.

"Золото в этой ситуации отреагировало не напрямую на геополитику, а через валюту: новости о перемирии ослабили доллар, и именно это стало главным источником роста".Аюшман Оджха

золото , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 15:13

Фото: Zakon.kz

Единое движение металлов

Рост цен быстро охватил весь "металлический" сектор. По данным FXStreet, серебро прибавило 6% (до 77 долларов за унцию), платина выросла на 4,2% (2044,60 доллара). Медь на Лондонской бирже металлов подорожала на 2,8% (12,7 доллара за тонну), а в США – на 2,7% (5,74 доллара за фунт).

"Такая синхронная динамика означает смену поведения: капитал начал возвращаться в сырьевые и циклические активы".FXStreet

Что будет с золотом дальше?

С технической точки зрения, ситуация остается неоднозначной. По оценке эксперта Хареша Менгани, ключевое сопротивление для золота проходит на уровне 4920 долларов. Его пробой откроет движение к 5000 и далее к 5141. Снизу ближайшие поддержки расположены на уровнях 4760, 4605 и 4411 долларов.

"Дальнейшее движение будет зависеть не от новостей о перемирии, а от того, превратится ли краткая пауза в устойчивое соглашение. Пока этого нет, текущий рост остается частью более сложной перестройки, а не окончательным трендом".Хареш Менгани

Дополнительный импульс ожиданиям придало сегодняшнее заявление Дональда Трампа. В Truth Social он назвал происходящее "большим днем для мира" и допустил "золотой век" для Ближнего Востока, связав его с восстановлением Ирана и экономическим ростом региона.

Такие сигналы усиливают веру в деэскалацию, даже если сами договоренности остаются временными. Подробнее о всех событиях в зоне Персидского залива вы можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Андрей Зубов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: