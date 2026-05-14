Назван курс доллара на июнь 2026 года в Казахстане

Высокие цены на нефть, укрепление тенге и замедление инфляции изменили настроения на финансовом рынке Казахстана. Профессиональные участники рынка уже допускают снижение базовой ставки и при этом сохраняют прогноз роста ВВП страны на уровне 5,0%, сообщает Zakon.kz.

Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) опубликовала результаты майского опроса профессиональных участников финансового рынка. В исследовании участвовали представители банковских, страховых и брокерских организаций, а также сотрудники аналитических и казначейских подразделений.

Эксперты оценивали перспективы курса тенге, стоимости нефти Brent, инфляции, базовой ставки Нацбанка и роста экономики.

Прогноз по доллару снизился

Одним из главных изменений стало улучшение ожиданий по курсу национальной валюты.

Если месяц назад участники рынка ожидали курс на уровне 490,1 тенге за доллар в ближайший месяц, то теперь прогноз снижен до 471,3 тенге.

В АФК связывают это с несколькими факторами одновременно. Поддержку тенге сейчас дают квартальные налоговые выплаты, увеличение продаж иностранной валюты в рамках операций Нацбанка примерно на 1,2 млрд долларов, продолжающийся приток средств нерезидентов и сохранение жесткой денежно-кредитной политики. Одновременно улучшился и прогноз на более длительный период.

Через год эксперты ожидают курс на уровне 513,4 тенге за доллар против 526,3 тенге в предыдущем опросе.

Главной причиной пересмотра прогнозов стали высокие цены на нефть и более устойчивое предложение иностранной валюты на внутреннем рынке.

Нефть остается главным фактором поддержки

Прогноз по нефти Brent также вырос. Если ранее участники рынка ожидали среднюю цену нефти через год на уровне 83,7 доллара за баррель, то теперь прогноз составляет уже 89,8 доллара.

В АФК считают, что на рынок продолжают влиять конфликт на Ближнем Востоке и риски длительных перебоев поставок. Пока эти опасения перевешивают ожидания увеличения добычи со стороны ОПЕК+. Для Казахстана дорогая нефть имеет прямое значение. Она поддерживает экспортные доходы, поступление валюты и возможности бюджета.

На этом фоне эксперты сохранили прогноз роста ВВП Казахстана через год на уровне 5,0%.

Рынок ждет снижения ставки

Еще одним важным изменением стало ожидание возможного смягчения денежно-кредитной политики.

Половина участников опроса считает, что уже на заседании НБРК 5 июня базовая ставка может быть снижена до 17,5%. Эксперты объясняют это замедлением инфляции и накопленным эффектом от ранее принятых мер.

Однако остальные 50% участников рынка ждут сохранения ставки на уровне 18,0%. По их мнению, Нацбанку все еще необходимо сдерживать инфляционные ожидания и риски выхода годовой инфляции за прогнозный коридор 9,5-11,5%.

При этом в более долгосрочной перспективе рынок все же рассчитывает на постепенное снижение ставки. Через год эксперты ожидают ее на уровне 16,0% против 16,5% ранее.

Что будет с инфляцией?

Инфляционные ожидания также немного снизились. Теперь эксперты прогнозируют инфляцию через год на уровне 10,7% против 11,0% месяцем ранее.

В АФК связывают это с замедлением годовой инфляции, эффектом от жесткой денежно-кредитной политики, укреплением тенге и улучшением внешних условий для нацвалюты.

На этом фоне реальная ставка в экономике может снизиться с текущих 7,4% до 5,3%, то есть на 210 базисных пунктов.

Фактически рынок начал закладывать постепенное смягчение финансовых условий в экономике.

Главный вывод майского опроса АФК заключается в том, что рынок стал заметно спокойнее смотреть на ближайшие 12 месяцев. Высокие цены на нефть пока поддерживают тенге, позволяют сохранять прогноз экономического роста на уровне 5,0% и одновременно создают условия для возможного снижения базовой ставки.

Однако полностью риски не исчезли. Именно поэтому рынок не пришел к единому мнению о том, готов ли Нацбанк уже летом перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

