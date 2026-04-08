Курс доллара резко вырос на торгах 8 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 8 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,31 тенге, поднявшись сразу на 12,32 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,06 тенге (+0,21).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,49 тенге (+0,93).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,6-479,5 тенге, евро – по 554-559,7 тенге, рубли – по 5,97-6,12.

Мировые цены на нефть резко снижаются 8 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 12,65%, до 95,45 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 14,48%, до 96,59 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 460,37 тенге, евро – 531,87 тенге, рубля – 5,82 тенге.

