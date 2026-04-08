Курс доллара резко вырос на торгах 8 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,31 тенге, поднявшись сразу на 12,32 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,06 тенге (+0,21).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,49 тенге (+0,93).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,6-479,5 тенге, евро – по 554-559,7 тенге, рубли – по 5,97-6,12.
Мировые цены на нефть резко снижаются 8 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 12,65%, до 95,45 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на май подешевели на 14,48%, до 96,59 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 460,37 тенге, евро – 531,87 тенге, рубля – 5,82 тенге.
