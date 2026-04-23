Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 27 апреля
В Казахстане 24 и 27 апреля 2026 года истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.
Так, ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:
до 25 апреля:
- ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;
не позднее 25 апреля за апрель 2026 года:
- авансовые платежи по КПН;
- плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.
За март 2026 года:
- КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
- социальный налог;
- единый платеж;
- обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ,
- социальные отчисления;
- ООСМС, ВОСМС.
А также:
- плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в марте;
- плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в марте.
