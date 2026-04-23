#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
461.37
542.16
6.14
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Финансы

Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 27 апреля

В Казахстане 24 и 27 апреля 2026 года истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить:

до 25 апреля:

  • ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала;

не позднее 25 апреля за апрель 2026 года:

  • авансовые платежи по КПН;
  • плату за размещение наружной (визуальной) рекламы.

За март 2026 года:

  • КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;
  • социальный налог;
  • единый платеж;
  • обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ,
  • социальные отчисления;
  • ООСМС, ВОСМС.

А также:

  • плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в марте;
  • плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в марте.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: