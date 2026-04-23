Срок уплаты налогов и платежей истекает 24 и 27 апреля

В Казахстане 24 и 27 апреля 2026 года истекает срок уплаты налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что необходимо уплатить: до 25 апреля: ИПН с доходов предоставленного иностранного персонала; не позднее 25 апреля за апрель 2026 года: авансовые платежи по КПН;

плату за размещение наружной (визуальной) рекламы. За март 2026 года: КПН и ИПН, удерживаемые у источника выплаты;

социальный налог;

единый платеж;

обязательные пенсионные взносы, ОПВР, ОППВ,

социальные отчисления;

ООСМС, ВОСМС. А также: плату за пользование земельными участками – при заключении договора землепользования в марте;

плату за использование радиочастотного спектра – если разрешение получено в марте.

