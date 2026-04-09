#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Финансы

Курс доллара еще вырос на торгах 9 апреля

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 15:40 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,82 тенге, поднявшись еще на 4,19 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,14 тенге (+0,08).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,31 тенге (+0,82).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-479,8 тенге, евро – по 556,9-562,8 тенге, рубли – по 6,05-6,19.

Мировые цены на нефть растут 9 апреля.

Так, стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI выросла в ходе биржевых торгов. Цена Brent с поставкой в июне 2026 года поднялась почти на 4%, достигнув 98,53 доллара за баррель.

Одновременно увеличилась стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года. Показатель вырос на 3,62%, до 97,83 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 475,31 тенге, евро – 555,54 тенге, рубля – 6,05 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 9 апреля, можно здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: