Курс доллара еще вырос на торгах 9 апреля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 9 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,82 тенге, поднявшись еще на 4,19 тенге.

Курс российского рубля вырос до 6,14 тенге (+0,08).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,31 тенге (+0,82).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-479,8 тенге, евро – по 556,9-562,8 тенге, рубли – по 6,05-6,19.

Мировые цены на нефть растут 9 апреля.

Так, стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI выросла в ходе биржевых торгов. Цена Brent с поставкой в июне 2026 года поднялась почти на 4%, достигнув 98,53 доллара за баррель.

Одновременно увеличилась стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года. Показатель вырос на 3,62%, до 97,83 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 475,31 тенге, евро – 555,54 тенге, рубля – 6,05 тенге.

