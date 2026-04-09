Курс доллара еще вырос на торгах 9 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 479,82 тенге, поднявшись еще на 4,19 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,14 тенге (+0,08).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,31 тенге (+0,82).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 477-479,8 тенге, евро – по 556,9-562,8 тенге, рубли – по 6,05-6,19.
Мировые цены на нефть растут 9 апреля.
Так, стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI выросла в ходе биржевых торгов. Цена Brent с поставкой в июне 2026 года поднялась почти на 4%, достигнув 98,53 доллара за баррель.
Одновременно увеличилась стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года. Показатель вырос на 3,62%, до 97,83 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 475,31 тенге, евро – 555,54 тенге, рубля – 6,05 тенге.
