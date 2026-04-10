Финансы

В Казахстане дешевеет вторичное жилье и аренда квартир

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 11:16 Фото: pixabay
В марте 2026 года в стране впервые за долгое время одновременно подешевели и квартиры на вторичном рынке, и аренда. Самое заметное движение – в Алматы, где цены просели сразу на 2,6% за месяц, сообщает Zakon.kz.

Алматы: рынок уперся и развернулся

Южная столица всегда реагирует первой на любые изменения в секторе, потому что здесь самые высокие цены и быстрее всего достигается предел спроса. В марте это проявилось максимально жестко: вторичное жилье, по данным БНС АСПиР РК, подешевело на 2,6%.

При этом, как считает эксперт Эльвира Сагандыкова, здесь важно не само снижение, а тенденция.

"За год цены в городе выросли на 15,4%. То есть рынок не "дешевый и падающий", а "дорогой, но переставший расти". Цены просто уперлись в возможности покупателей".Эльвира Сагандыкова

цены жилье, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 11:16

Фото: Zakon.kz

Важно, что этот разворот еще раньше показала аренда. В феврале в Алматы стоимость съемного жилья упала на 1,3, а в марте – еще на 0,8%

По мнению специалиста, это ключевая связка: сначала люди "не тянут" аренду, потом перестают покупать квартиры по супервысоким ценам.

"Первичный рынок на этом фоне не падает, а замирает. Символические +0,4% говорят, что застройщики не готовы снижать цену, но и покупатель больше не идет на такие условия".Эльвира Сагандыкова

В Астане, кстати, нет такого провала, как в Алматы, но логика та же. Вторичка – минус 0,9%, аренда – минус 1,1%.

Падение "расползается" по городам

После разворота в Алматы и Астане рынок не падает везде и сразу. Есть города, где снижение уже началось. Помимо двух крупнейших, это Атырау (98,8%), Актау (99,1%), Актобе (99,3%), Павлодар (98,9%), Тараз (98,4%). Отдельно выделяется Конаев – там вторичка просела сразу на 4,7%.

Есть города, где рост остановился, но вниз еще не пошел. Караганда, Шымкент, Уральск, Кокшетау, Туркестан – здесь цены фактически стоят.

И есть третья группа – города, где рост еще продолжается. Кызылорда (101,0%), Усть-Каменогорск (101,1%), Семей (100,5%). Как полагает эксперт, этот рост выглядит запаздывающим и не имеет отношения к текущему спросу.

Фото: Zakon.kz

Почему происходит снижение цен?

Специалист уверена: здесь нет одной причины, а есть накопленный эффект прошлых лет. Настало время, когда продавец перестал диктовать условия.

"За год вторичное жилье прибавило около 10-15%, аренда – еще больше в ряде городов. Такой рост всегда упирается в доходы. Когда цены растут быстрее, чем возможности платить, спрос начинает проседать".Эльвира Сагандыкова

Добавим, что разрыв в динамике цен между сегментами не будет постоянным. Если вторичка начала дешеветь, а первичный рынок местами продолжает расти (например, в Астане первичка добавила 2,2% за месяц), то долго такая конструкция не держится. Покупатель начнет сравнивать рост цен, и это скорректирует динамику на сегменте новостроек.

Ранее мы рассказали, как обстоят дела с ценами на квартиры в новостройках.

Андрей Зубов
Вторичное жилье подешевело на 5% в Казахстане
