#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 апреля

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 11:11 Фото: pixabay
Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 13 апреля 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 473,13 тенге, евро – 554,08 тенге, рубля – 6,13 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 469 тенге, продажи – 476 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,06 тенге, продажи – 6,37 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 472,3 тенге, продажи – 474,8 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 552,4 тенге, продажи – 558,1 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,04 тенге, продажи – 6,16 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 472,9 тенге, продажи – 474,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 552,6 тенге, продажи – 557,6 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,08 тенге, продажи – 6,15.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: