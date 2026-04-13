Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 апреля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 473,13 тенге, евро – 554,08 тенге, рубля – 6,13 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 469 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 550 тенге, продажи – 560 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,06 тенге, продажи – 6,37 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 472,3 тенге, продажи – 474,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 552,4 тенге, продажи – 558,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,04 тенге, продажи – 6,16 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 472,9 тенге, продажи – 474,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 552,6 тенге, продажи – 557,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,08 тенге, продажи – 6,15.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.