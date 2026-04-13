Каким будет курс доллара в 2026–2028 годах – прогноз международного фонда

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в своем весеннем региональном обзоре представил детальный анализ состояния экономики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Аналитики подчеркивают: несмотря на впечатляющие итоги прошлого года, республика входит в период адаптации к новым макроэкономическим условиям. В центре внимания экспертов оказались перспективы курса национальной валюты и темпы роста потребительских цен на ближайшую трехлетку.

Казахстан: курс на сильный тенге и борьбу с ростом цен

Экономика Казахстана сегодня напоминает хорошо разогретый двигатель: она работает на пределе возможностей, но дальнейшее ускорение без структурных реформ грозит перегревом. По оценкам ЕФСР, после мощного рывка 2025 года (6,5% роста ВВП), в 2026 году нас ждет закономерное замедление до 5,2%.

Для бизнеса и населения одним из самым чувствительным вопросом остается стоимость доллара. Аналитики ЕФСР прогнозируют постепенное и последовательное ослабление национальной валюты. Динамика курса в базовом сценарии выглядит следующим образом:

2026 год: 531 тенге за доллар;

2027 год: 556 тенге за доллар;

2028 год: 581 тенге за доллар.

Ключевыми факторами давления, по мнению фонда, станут сокращение объемов трансфертов из Национального фонда и стабильно высокий спрос на импорт.

Инфляция, несмотря на усилия регуляторов в 2026 году останется двузначной – 10,1%. Основная причина кроется в высокой базе прошлых лет и все той же "перегретости" спроса: госрасходы и инвестиционные вливания в нефтегазовые проекты создали избыточное давление на рынок.

Аналитики ожидают постепенного замедления роста цен до 8,9% в 2027 году и до 7,8% к 2028 году.

Отдельно фонд остановился на сценарии возможного затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть может укрепить тенге на 1–2% выше базового прогноза. Однако это лишь временная передышка, так как логистические шоки подстегнут стоимость импортных товаров.

Обзор по региону ЕАЭС: общие тренды

В то время как Казахстан адаптируется к новым реалиям, у соседей по региону наблюдаются схожие процессы:

Россия: экономика переходит к стадии охлаждения, рост ВВП замедлится до 1,2% в 2026 году. Ожидаемая инфляция – 5,4%, курс – около 87 рублей за доллар.

Для справки. Евразийский фонд стабилизации и развития – региональный финансовый механизм объемом 8,513 млрд долларов США, который был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик стран. Фонд предоставляет финансовые и инвестиционные кредиты и гранты правительствам государств – участников Фонда.

