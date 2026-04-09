Россия тормозит, Казахстан ускоряется: Всемирный банк оценил возможности региона

Экономика Казахстана ускорилась до 6,5% – это максимум с 2011 года. На чем держится этот рост и какие внешние и внутренние факторы будут определять его устойчивость, разбирался Zakon.kz.

Центральная Азия идет против тренда

Экономическая картина в регионе ECA (Европа и Центральная Азия) становится все более неоднородной. После общего роста на уровне 4% в 2024 году совокупность множества экономик (в ЕСА входит 50 стран) начала замедляться: в 2025 году рост ожидается на 2,6%, а в 2026 году только на 2,1%.

Ключевая причина – охлаждение крупнейшей экономики региона – России. После 4,9% роста в 2024 году ее экономика резко замедлилась до 1% в 2025 году и, по прогнозам, опустится до 0,8% в 2026 году.

На этом фоне Центральная Азия выглядит иначе. Регион не просто удержал темпы, а показал ускорение, частично компенсируя общее замедление.

Максимум по всем показателям

Согласно отчету Всемирного банка "Europe and Central Asia Economic Update – April 2026", ВВП стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан) в 2025 году выросли на 7% – это самый высокий показатель за последние 14 лет.

Рост обеспечен сразу несколькими факторами:

устойчивое потребление на фоне роста доходов;

расширение кредитования;

приток денежных переводов из-за рубежа;

активные государственные инвестиции.

Такое сочетание источников позволяет экономике региона сохранять динамику даже при ухудшении внешнего фона.

Казахстан – экономический лидер региона

На этом фоне Казахстан показывает один из самых высоких темпов роста среди всей группы стран: 6,5% в 2025 году. Это максимум с 2011 года.

Далее ВБ ожидает постепенное замедление, связанное как раз с высокой базой роста:

2026 год – 4,6%;

2027 год – 3,9%.

Речь идет не о снижении активности, а о переходе от ускоренного роста к более сбалансированной траектории, отмечают аналитики.

За счет чего растет экономика Казахстана

Рост 2025 года сформировался за счет нескольких ключевых факторов.

Во-первых, нефтяной сектор. Увеличение добычи, в том числе за счет расширения месторождения Тенгиз, позволило нарастить экспорт даже на фоне нестабильных цен. Во-вторых, инфраструктурные проекты и инвестиции с участием квазигосударственного сектора поддержали внутреннюю активность. В-третьих, вырос внутренний спрос. Потребление оставалось высоким за счет активности населения.

Таким образом, рост был обеспечен комбинацией внешних и внутренних факторов, а не одним источником, сказано в отчете.

Примечание Zakon.kz. Ранее Министерство национальной экономики РК сообщило, что основной вклад в рост ВВП Казахстана в 2025 году обеспечили промышленность, транспорт, строительство, торговля.

Россия и Китай: влияние большое, но структура меняется

Несмотря на замедление экономики России, ее влияние на Центральную Азию сохраняется, но трансформируется.

Если раньше ключевую роль играла торговля, то сейчас усиливается канал через денежные переводы. Рост доходов трудовых мигрантов и укрепление рубля поддержали потребление в странах региона.

Примечание Zakon.kz. Отметим, что данный тезис ВБ не относится к Казахстану. По данным отраслевых ведомств, доля денежных переводов в ВВП Казахстана составляет около 0,08% – один из самых низких показателей в мире. Для сравнения: Таджикистан – 47,89% ВВП, Кыргызстан – 17,74%, Узбекистан – 14,42%.

Что касается еще одной сверхдержавы, то КНР планомерно расширяет инвестиционные проекты, развивает транспортную инфраструктуру, признавая важнейшее значение Центральной Азии как транзитного коридора. В итоге все страны становятся участниками логистических цепочек.

Главная проблема – инфляция

В странах Центральной Азии уровень инфляции остается выше среднего по региону ЕСА.

Это связано с несколькими факторами:

рост внутреннего спроса;

ослабление валют (кроме тенге);

удорожание логистики и энергии.

Дополнительные риски связаны с глобальной ситуацией. По мнению Всемирного банка, среди ключевых факторов:

колебания цен на нефть;

геополитическая напряженность;

замедление крупнейших экономик.

Часть этих факторов может краткосрочно поддерживать экспорт Казахстана, однако в целом они повышают неопределенность для инвестиций и торговли.

Переход к более устойчивой модели роста

Казахстан входит в новый этап – от ускоренного роста к более умеренной, но устойчивой динамике, констатирует Всемирный банк.

Текущие показатели показывают, что экономика способна быстро расти не только при благоприятной внешней конъюнктуре. Следующий этап будет зависеть от внутренних факторов – развития частного сектора, повышения производительности и качества экономической политики.

Именно это определит, сможет ли Казахстан закрепить за собой роль одного из центров роста в Центральной Азии.

Ранее мы сообщили, что впервые в истории Казахстана объем ВВП в 2026 году должен превысить 300 млрд долларов, что в расчете на душу населения составит 15 тыс. долларов.