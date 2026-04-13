Финансы

Каким будет курс доллара в 2026–2028 годах – прогноз международного фонда

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в своем весеннем региональном обзоре представил детальный анализ состояния экономики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Аналитики подчеркивают: несмотря на впечатляющие итоги прошлого года, республика входит в период адаптации к новым макроэкономическим условиям. В центре внимания экспертов оказались перспективы курса национальной валюты и темпы роста потребительских цен на ближайшую трехлетку.

Казахстан: курс на сильный тенге и борьбу с ростом цен

Экономика Казахстана сегодня напоминает хорошо разогретый двигатель: она работает на пределе возможностей, но дальнейшее ускорение без структурных реформ грозит перегревом. По оценкам ЕФСР, после мощного рывка 2025 года (6,5% роста ВВП) в 2026 году нас ждет закономерное замедление до 5,2%.

Для бизнеса и населения одним из самым чувствительным вопросом остается стоимость доллара. Аналитики ЕФСР прогнозируют постепенное и последовательное ослабление национальной валюты. Динамика курса в базовом сценарии выглядит следующим образом:

  • 2026 год: 531 тенге за доллар;
  • 2027 год: 556 тенге за доллар;
  • 2028 год: 581 тенге за доллар.

Ключевыми факторами давления, по мнению фонда, станут сокращение объемов трансфертов из Национального фонда и стабильно высокий спрос на импорт.

Инфляция, несмотря на усилия регуляторов в 2026 году, останется двузначной – 10,1%. Основная причина кроется в высокой базе прошлых лет и все той же "перегретости" спроса: госрасходы и инвестиционные вливания в нефтегазовые проекты создали избыточное давление на рынок.

Аналитики ожидают постепенного замедления роста цен до 8,9% в 2027 году и до 7,8% к 2028 году.

Отдельно фонд остановился на сценарии возможного затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Рост цен на нефть может укрепить тенге на 1-2% выше базового прогноза. Однако это лишь временная передышка, так как логистические шоки подстегнут стоимость импортных товаров.

Обзор по региону ЕАЭС: общие тренды

В то время как Казахстан адаптируется к новым реалиям, у соседей по региону наблюдаются схожие процессы:

  • Россия: экономика переходит к стадии охлаждения, рост ВВП замедлится до 1,2% в 2026 году. Ожидаемая инфляция – 5,4%, курс – около 87 рублей за доллар.
  • Армения: возвращается к сбалансированным темпам (5,7%) при стабилизации инфляции на уровне 4%.
  • Беларусь: прогнозируется стагнация с ростом всего 0,4% из-за ослабления внешнего спроса.
  • Кыргызстан: сохраняет сильные темпы роста (8,3%), но сталкивается с высокой инфляцией (6,6%).
  • Таджикистан: ожидает подъем на уровне 7,1% за счет промышленности, при этом инфляция составит около 4,9%.

Для справки. Евразийский фонд стабилизации и развития – региональный финансовый механизм объемом 8,513 млрд долларов США, который был учрежден в 2009 году Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик стран. Фонд предоставляет финансовые и инвестиционные кредиты и гранты правительствам государств – участников Фонда.

Ранее свою оценку странам Центральной Азии, Восточной Европы и Кавказа дал Всемирный банк.

Читайте также
Каким будет курс тенге в 2026 году – прогноз аналитиков
19:00, 18 декабря 2025
Каким будет курс тенге в 2026 году – прогноз аналитиков
Удвоение ВВП Казахстана к 2029 году: что об этом говорят эксперты
14:11, 10 июля 2025
Удвоение ВВП Казахстана к 2029 году: что об этом говорят эксперты
Казахстан на пути к экономическому прорыву: прогноз ЕАБР
10:25, 14 марта 2025
Казахстан на пути к экономическому прорыву: прогноз ЕАБР
Последние
Популярные
Читайте также
Видеообзор разгромной победы Казахстана над Азербайджаном в товарищеском матче
23:05, Сегодня
Видеообзор разгромной победы Казахстана над Азербайджаном в товарищеском матче
Экс-тренер "Кайрата" выступил против лимита на легионеров в РПЛ
22:44, Сегодня
Экс-тренер "Кайрата" выступил против лимита на легионеров в РПЛ
"Для этого много причин": глава UFC продолжает недолюбливать Царукяна
22:16, Сегодня
"Для этого много причин": глава UFC продолжает недолюбливать Царукяна
11 голов было забито в матче Казахстан - Азербайджан
21:44, Сегодня
11 голов было забито в матче Казахстан - Азербайджан
