Эффект короткого плеча: доходы транспорта растут, но грузооборот падает

Транспортная отрасль Казахстана в начале 2026 года увеличивает объемы и доходы, однако ключевой показатель – грузооборот – снижается. Почему система перевозит больше, но на более короткие расстояния и при этом зарабатывает больше, выяснял Zakon.kz

Бюро национальной статистики АСПиР РК опубликовало данные по индексу физического объема услуг секции "Транспорт и складирование" в январе-марте 2026 года. В целом рост составил 12,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Грузов стало больше, но перевозки становятся короче

При этом в отрасли одновременно фиксируются три разных процесса: рост объемов, снижение "длины" перевозок и увеличение доходов.

За январь-март перевезено 239,8 млн тонн грузов – на 8% больше, чем год назад. Однако грузооборот составил 133 млрд тонно-километров и за год снизился на 3,3%.

Пояснение: грузооборот учитывает расстояние перевозок. Его снижение при росте объемов означает, что в среднем грузы перемещаются на более короткие дистанции. Другими словами, вся система работает активнее, но экономическая "длина" перевозок сокращается.

Снижение охватывает большинство регионов

Падение грузооборота зафиксировано сразу в нескольких регионах, что указывает на системный характер изменений.

Алматы – 4,4%

Шымкент – 6%

Алматинская область – 13,1%

Атырауская область – 11,7%

Костанайская область – 10,6%

Жамбылская область – 9,3%

Восточно-Казахстанская область – 8,3%

Карагандинская область – 6,8%.

Пассажиры ездят чаще, но ближе

Пассажирские перевозки всеми видами транспорта выросли до 483,7 млн человек (+9,3%), пассажирооборот – до 21,7 млрд пасссажиро-километров (+4,8%).

Здесь ситуация схожая: рост количества поездок опережает рост расстояний. Это означает увеличение мобильности внутри городов и регионов при сокращении средней дальности поездок.

Отдельный показатель – такси: число поездок выросло на 83,2%, пассажирооборот – на 64,3%. Это указывает на быстрый рост гибких форм перевозок.

Железная дорога и автотранспорт

Железнодорожный транспорт перевез 90,7 млн тонн грузов (+8%), однако грузооборот снизился на 3,6%.

То есть, судя по цифрам, железная дорога сохраняет и даже увеличивает физические объемы, но теряет протяженные маршруты, которые формируют основную часть грузооборота.

При этом перевезено 4,7 млн пассажиров (-1,6%), и пассажирооборот вырос на 1,2%.

Автомобильный транспорт демонстрирует наиболее заметный рост:

перевозка грузов: +20,4%

грузооборот: +4,4%

доходы составили 501 122,3 млн тенге.

Кстати говоря, такой эффект "короткого плеча" в автотранспорте – прямое следствие бумa локальной логистики и e-commerce. Грузов перевозится значительно больше, но внутри городов и областей.

Трубопроводы: падение из-за нефтяного фактора

По трубопроводному транспорту зафиксировано снижение на 62,2 млн тонн (-5,3%), а грузооборот потерял 4,6%. Доходы составили 461 732,6 млн тенге.

Снижение связано с внешним фактором – ограничениями в экспорте нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в январе-феврале 2026 года. Это привело к сокращению прокачки и повлияло на общий грузооборот.

Доходы отрасли растут

Общие доходы транспортных предприятий составили 1 840 573,9 млн тенге.

Из них:

грузовые перевозки – 1 464 155,6 млн тенге;

пассажирские – 376 418,3 млн тенге.

Таким образом, все сегменты (кроме трубопровода) показывают хорошую динамику: растут объемы грузоперевозок, усиливается автотранспорт и увеличивается мобильность населения. Транспорт является одним из главных секторов экономики, напрямую влияющий на ВВП. Отрасль возит больше физических товаров, но на меньшие расстояния, что указывает на переориентацию с внешних рынков на внутренние нужды и региональную торговлю.