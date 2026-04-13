Эффект короткого плеча: доходы транспорта растут, но грузооборот падает
Бюро национальной статистики АСПиР РК опубликовало данные по индексу физического объема услуг секции "Транспорт и складирование" в январе-марте 2026 года. В целом рост составил 12,8% к аналогичному периоду прошлого года.
Грузов стало больше, но перевозки становятся короче
При этом в отрасли одновременно фиксируются три разных процесса: рост объемов, снижение "длины" перевозок и увеличение доходов.
За январь-март перевезено 239,8 млн тонн грузов – на 8% больше, чем год назад. Однако грузооборот составил 133 млрд тонно-километров и за год снизился на 3,3%.
Пояснение: грузооборот учитывает расстояние перевозок. Его снижение при росте объемов означает, что в среднем грузы перемещаются на более короткие дистанции. Другими словами, вся система работает активнее, но экономическая "длина" перевозок сокращается.
Снижение охватывает большинство регионов
Падение грузооборота зафиксировано сразу в нескольких регионах, что указывает на системный характер изменений.
- Алматы – 4,4%
- Шымкент – 6%
- Алматинская область – 13,1%
- Атырауская область – 11,7%
- Костанайская область – 10,6%
- Жамбылская область – 9,3%
- Восточно-Казахстанская область – 8,3%
- Карагандинская область – 6,8%.
Пассажиры ездят чаще, но ближе
Пассажирские перевозки всеми видами транспорта выросли до 483,7 млн человек (+9,3%), пассажирооборот – до 21,7 млрд пасссажиро-километров (+4,8%).
Здесь ситуация схожая: рост количества поездок опережает рост расстояний. Это означает увеличение мобильности внутри городов и регионов при сокращении средней дальности поездок.
Отдельный показатель – такси: число поездок выросло на 83,2%, пассажирооборот – на 64,3%. Это указывает на быстрый рост гибких форм перевозок.
Железная дорога и автотранспорт
Железнодорожный транспорт перевез 90,7 млн тонн грузов (+8%), однако грузооборот снизился на 3,6%.
То есть, судя по цифрам, железная дорога сохраняет и даже увеличивает физические объемы, но теряет протяженные маршруты, которые формируют основную часть грузооборота.
При этом перевезено 4,7 млн пассажиров (-1,6%), и пассажирооборот вырос на 1,2%.
Автомобильный транспорт демонстрирует наиболее заметный рост:
- перевозка грузов: +20,4%
- грузооборот: +4,4%
- доходы составили 501 122,3 млн тенге.
Кстати говоря, такой эффект "короткого плеча" в автотранспорте – прямое следствие бумa локальной логистики и e-commerce. Грузов перевозится значительно больше, но внутри городов и областей.
Трубопроводы: падение из-за нефтяного фактора
По трубопроводному транспорту зафиксировано снижение на 62,2 млн тонн (-5,3%), а грузооборот потерял 4,6%. Доходы составили 461 732,6 млн тенге.
Снижение связано с внешним фактором – ограничениями в экспорте нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в январе-феврале 2026 года. Это привело к сокращению прокачки и повлияло на общий грузооборот.
Доходы отрасли растут
Общие доходы транспортных предприятий составили 1 840 573,9 млн тенге.
Из них:
- грузовые перевозки – 1 464 155,6 млн тенге;
- пассажирские – 376 418,3 млн тенге.
Таким образом, все сегменты (кроме трубопровода) показывают хорошую динамику: растут объемы грузоперевозок, усиливается автотранспорт и увеличивается мобильность населения. Транспорт является одним из главных секторов экономики, напрямую влияющий на ВВП. Отрасль возит больше физических товаров, но на меньшие расстояния, что указывает на переориентацию с внешних рынков на внутренние нужды и региональную торговлю.