#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Финансы

Почему укрепляется тенге, объяснили в Нацбанке

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый заместитель председателя Нацбанка Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании правительства 14 апреля 2026 года назвал основные причины, способствующие укреплению тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев отметил, что с начала года курс тенге укрепился на 5,5%, до 478,2 тенге за доллар США.

По его словам, это обусловлено совокупностью факторов:

  • конъюнктурой глобального нефтяного рынка;
  • повышением инвестиционной привлекательности тенговых активов и увеличением объема портфельных инвестиций нерезидентов;
  • снижением спроса на иностранную валюту экономических агентов.
"Валовые международные резервы на конец марта 2026 года составили 129,5 млрд долларов. Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на 2,7%, до 67,2 млрд долларов, активы Нацфонда уменьшились на 2,5%, составив 62,3 млрд долларов. Сумма поступлений в фонд в первом квартале составила 184 млрд тенге, а объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет – 800 млрд тенге", – добавил он.

С начала года пенсионные активы ЕНПФ увеличились на 2,6%, до 25,8 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода составил 271,4 млрд тенге.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что за первый квартал 2026 года реальный рост ВВП Казахстана составил 3%.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: