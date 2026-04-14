Почему укрепляется тенге, объяснили в Нацбанке

Первый заместитель председателя Нацбанка Казахстана Ерулан Жамаубаев на заседании правительства 14 апреля 2026 года назвал основные причины, способствующие укреплению тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев отметил, что с начала года курс тенге укрепился на 5,5%, до 478,2 тенге за доллар США.

По его словам, это обусловлено совокупностью факторов:

конъюнктурой глобального нефтяного рынка;

повышением инвестиционной привлекательности тенговых активов и увеличением объема портфельных инвестиций нерезидентов;

снижением спроса на иностранную валюту экономических агентов.

"Валовые международные резервы на конец марта 2026 года составили 129,5 млрд долларов. Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на 2,7%, до 67,2 млрд долларов, активы Нацфонда уменьшились на 2,5%, составив 62,3 млрд долларов. Сумма поступлений в фонд в первом квартале составила 184 млрд тенге, а объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет – 800 млрд тенге", – добавил он.

С начала года пенсионные активы ЕНПФ увеличились на 2,6%, до 25,8 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода составил 271,4 млрд тенге.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что за первый квартал 2026 года реальный рост ВВП Казахстана составил 3%.