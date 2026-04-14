Экономика Казахстана выросла на 3% за счет несырьевых отраслей

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 14 апреля 2026 года рассказал, за счет чего обеспечивается рост экономики Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил обеспечить качественный и устойчивый рост экономики.

"Данная задача реализуется через развитие обрабатывающей промышленности, повышение инвестиционной активности, технологическое обновление производств. Сегодня рассмотрим итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за первый квартал 2026 года. За этот период реальный рост ВВП составил 3%. Важно отметить, что показатель обеспечен за счет устойчивого роста в несырьевом секторе, в частности, в обрабатывающих отраслях, транспорте, строительстве, торговле", – подчеркнул Олжас Бектенов.

По его словам, несмотря на ухудшение внешних экономических условий, именно несырьевой сектор показывает свою устойчивость и конкурентоспособность.

