Финансы

Когда казахстанцы узнают о нарушениях по мобильным переводам

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года рассказал, когда станет известно, сколько подозрительных мобильных переводов совершили казахстанцы, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов сообщил, что банки второго уровня будут направлять в Комитет государственных доходов информацию о мобильных переводах до 15 апреля.

"После получения данных мы до конца месяца по процедуре камерального контроля будем формировать уведомления. Следующий шаг – это направление уведомлений, по которым срок исполнения 30 рабочих дней. Каких-либо предварительных результатов, сколько туда физических лиц попало, сколько неправомерно проводили операции, сейчас говорить рано, потому что сроки, установленные законодательством, еще не вышли", – добавил спикер.

Журналисты поинтересовались, значит ли это, что казахстанцы получат уведомления только в мае 2026 года.

"Да, в мае", – коротко ответил Биржанов.

Ранее вице-министр финансов рассказал, какие переводы казахстанцев будут учитывать налоговики.

Оксана Даирова
