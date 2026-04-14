Финансы

Нацфонд – детям: в Минфине объяснили ситуацию с исчезновением отчетов

Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты , фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:04 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года рассказал, почему пропали отчеты с сайта Комитета государственных доходов (КГД) по поступлениям в Нацфонд, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов сообщил, что Минфин ежемесячно получает данные от Нацбанка по поступлениям из Нацфонда и размещает их на сайте КГД.

"При размещении данных по инвестиционному доходу за год учитывали только данные за девять месяцев, потому что они на один квартал отстают. Мы их разместили. Но когда Нацбанк провел весь свой аудит и предоставил нам эти данные, мы предыдущую информацию исключили с нашего сайта. И после 9 апреля мы ее обновили с учетом новых данных. Сейчас идет независимый аудит, и по его итогам Минфин предоставит информацию правительству до 1 мая", – добавил он.

По его данным, в этой части действует "жесткий регламент и каких-либо секретов или преднамеренных исключений информации нет".

"Это была просто передача данных, которые мы разместили на 1 апреля. Пришлось после получения данных от уполномоченных органов актуализировать", – резюмировал Биржанов.

1 апреля 2026 года председатель Национального банка Тимур Сулейменов назвал случаи, при которых выплаты детям из Нацфонда могут аннулировать.

