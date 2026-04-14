Трудности регистрации в Реестре отечественных товаропроизводителей объяснили в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге в правительстве 14 апреля 2026 года предоставил актуальную статистику по количеству МСБ в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что отечественные товаропроизводители жалуются, что не могут попасть в Реестр отечественных товаропроизводителей. Они поинтересовались с чем это связано и планируется ли менять или упрощать процедуру.

Ержан Биржанов в ответ заявил, что на сегодня в Реестр включены 1 500 предприятий обрабатывающего сектора.

"Вопросы, связанные с трудностями, они возможны. Бизнес не может подтвердить свои входные-выходные параметры. Соответственно, здесь вопрос, наверное, в отчетности, правильно ли они сдают отчетность, показывают ли они свои расходы", – отметил он.

Трудности, по его словам, могут возникнуть и из-за того, что кто-то неправильно загрузил данные.

"Каждый случай надо рассматривать индивидуально", – добавил вице-министр.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, почему пропали отчеты с сайта Комитета государственных доходов (КГД) по поступлениям в Нацфонд.