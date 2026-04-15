Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 апреля

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 15 апреля 2026 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 476,97 тенге, евро – 562,59 тенге, рубля – 6,27 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 471 тенге, продажи – 478 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 555 тенге, продажи – 565 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,20 тенге, продажи – 6,50 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 475,6 тенге, продажи – 477,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 559 тенге, продажи – 564,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,18 тенге, продажи – 6,29 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 475,5 тенге, продажи – 477,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 558,4 тенге, продажи – 563,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,24 тенге, продажи – 6,31. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

