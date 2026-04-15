Как изменится ипотека в Казахстане с 1 июля

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе разъяснила введение новых ставок по ипотеке на вторичное жилье, передает корреспондент Zakon.kz.

Изменения вступают в силу с 1 июля 2026 года.

"Совместно с Нацбанком мы сейчас рассматриваем изменения в постановление, которое устанавливает предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам. По ипотечным займам мы планируем сделать увязку между годовой эффективной ставкой вознаграждения и первоначальным взносом. То есть рассматривается вариант, когда годовая эффективная ставка будет установлена на уровне 20%, если имеется первоначальный взнос в размере 30% и более. Более высокая ставка будет установлена для займов при первоначальном взносе менее 30%", – сказала Абылкасымова.

Вместе с тем, по ее словам, сейчас рынок снова поднимает вопрос о том, что данная мера будет препятствовать доступности ипотечных кредитов.

"И участники финансового рынка ставят вопрос об отсрочке данной нормы до тех пор, пока условия в нашей стране не станут более приемлемыми. То есть пока не снизится базовая ставка", – добавила глава АРФРР.

О новых правилах ипотечного кредитования читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
