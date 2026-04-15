Оптимизировать список пользователей льготной ипотеки хотят в Казахстане

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе поделилась планами по оптимизации списка пользователей льготной ипотеки, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что, несмотря на расширение ипотечных продуктов со стороны "Отбасы банка", доступность ипотеки остается ограниченной.

"Растут цены на жилье. При этом доступ ко льготным ипотечным продуктам имеют различные категории населения, включая людей, которые могли бы получить ипотеку и по рыночным ставкам. Отсутствует четкая адресность данных льготных продуктов. Мы считаем необходимым эту адресность повышать", – сказала Абылкасымова.

По ее словам, необходимо сделать так, чтобы ко льготным продуктам доступ имели люди, которые действительно нуждаются в мерах поддержки, и у которых нет другой возможности получить ипотеку.

