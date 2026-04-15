Финансы

Оптимизировать список пользователей льготной ипотеки хотят в Казахстане

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова 15 апреля 2026 года на брифинге в Мажилисе поделилась планами по оптимизации списка пользователей льготной ипотеки, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что, несмотря на расширение ипотечных продуктов со стороны "Отбасы банка", доступность ипотеки остается ограниченной.

"Растут цены на жилье. При этом доступ ко льготным ипотечным продуктам имеют различные категории населения, включая людей, которые могли бы получить ипотеку и по рыночным ставкам. Отсутствует четкая адресность данных льготных продуктов. Мы считаем необходимым эту адресность повышать", – сказала Абылкасымова.

По ее словам, необходимо сделать так, чтобы ко льготным продуктам доступ имели люди, которые действительно нуждаются в мерах поддержки, и у которых нет другой возможности получить ипотеку.

Ранее мы писали о новых ипотечных продуктах в Казахстане от банков второго уровня.

Читайте также
Как изменится ипотека в Казахстане с 1 июля
12:24, Сегодня
Новые ипотечные продукты стали появляться в Казахстане
12:33, Сегодня
Вернут ли банковские услуги в офлайн-формат на фоне роста ИИ-мошенничества в Казахстане
12:45, Сегодня
Читайте также
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
13:36, Сегодня
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
13:24, Сегодня
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
13:07, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
12:55, Сегодня
