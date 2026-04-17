Доллар слабеет в ожиданиях: свежий опрос Нацбанка Казахстана

Опубликованы результаты апрельского макроопроса Нацбанка. Аналитики профессионального сообщества пересмотрели ключевые ожидания, сделав ставку на более крепкую национальную валюту и высокие цены на сырье, сообщает Zakon.kz.

Главным итогом документа (в опросе приняли участие 14 организаций, включая исследовательские институты и международные рейтинговые агентства) стал резкий рост прогнозов по стоимости нефти.

Эксперты ожидают, что баррель нефти Brent в 2026 году будет стоить в среднем 80 долларов против 62 долларов в предыдущем раунде опроса. Такая конъюнктура позволит существенно нарастить экспортную выручку для страны: в 2026 году она может составить 98 млрд долларов США (ранее 83,7). В 2027 году ожидается 96,5 млрд долларов и в 100,6 млрд долларов в 2028 году.

Инфляция и базовая ставка, несмотря на благоприятный внешний фон, останется самым значимым фактором устойчивости экономики. Аналитики прогнозируют, что рост цен в 2026 году составит 10%, а к 2027 году замедлится до 8,6%. В связи с этим траектория снижения базовой ставки будет плавной:

2026 год – 15,9% годовых;

2027 год – 13,3%;

2028 год – 11,3%.

При этом динамика ВВП, по мнению аналитиков, стабилизируется. После высоких показателей 2025 года (6,5%) рост экономики в 2026 году ожидается на уровне 5%. На горизонте пяти лет потенциальный темп роста оценивается экспертами в 4,4%.

И, наконец, валютный прогноз. Согласно медианным оценкам аналитиков, в 2026 году средний курс составит 515 тенге за доллар США. Стоит отметить, что в феврале эксперты были настроены менее оптимистично и ожидали отметку в 535 тенге.

Позитивный тренд сохраняется и на долгосрочном горизонте:

в 2027 году средний курс ожидается на уровне 532,5 тенге;

в 2028 году значение может составить 550 тенге за доллар США.

Комментируя итоги опроса, экономист Руслан Султанов подчеркивает: казахстанская экономика входит в фазу, где внешний сектор обеспечивает необходимую устойчивость, но не является фактором ускорения.

"Инфляция остается ключевым ограничителем, определяя темп снижения ставок и динамику спроса". Руслан Султанов

В такой конфигурации рост закрепляется на уровне потенциала, а пространство для его расширения зависит от внутренней эффективности. Отметим, что результаты опроса отражают медианные ожидания рынка и не являются официальным прогнозом или обязательствами регулятора.

