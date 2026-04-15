#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Финансы

Казахстан ждет "большая коррекция": МВФ изменил прогноз по стране

Фото: pexels
Международный валютный фонд (МВФ) обновил ожидания по экономике Казахстана: ВВП будет расти быстрее, инфляция постепенно замедлится, а внешний дефицит пойдет на спад, сообщает Zakon.kz.

МВФ улучшил ожидания по РК: ранее фонд ожидал рост на 4,4% в 2026 году и на 4,2% в 2027–м. Теперь же цифры подняты до 4,6% и 4,4% соответственно. Экономика нащупывает устойчивую траекторию после темпов 2025 года (6,5%) и речь идет о "большой коррекции роста" и планомерном выходе на базовые показатели, - следует из данных апрельского доклада World Economic Outlook.

Сравнение с соседями

Несмотря на замедление темпов до 4,6%, Казахстан сохраняет лидерство в Центральной Азии, Кавказе и Ближнем Востоке по абсолютному вкладу в экономику. Мало того, наша страна намного опережает таких "тяжеловесов", как Саудовская Аравия и ОАЭ (рост 3,1%).

Сравнение с более высокими процентами соседей (Узбекистан – 6,5%, Таджикистан – 6,0%) требует важной оговорки: у этих стран несопоставимая с Казахстаном база. За счет колоссального разрыва в объемах ВВП, казахстанские 4,6% означают гораздо больший прирост реального производства и доходов в денежном выражении.

В результате республика закрепляется в группе устойчивых и крупных экономик региона, где стабильность преобладает над погоней за номинальными рекордами.

Уровень безработицы при этом останется стабильным: 4,6% в 2026 году с незначительным снижением до 4,5% в 2027 году.

, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 12:13
Россия тормозит, Казахстан ускоряется: Всемирный банк оценил возможности региона

Инфляция: медленное снижение в зоне риска

Среднегодовая инфляция, по прогнозу МВФ, в 2026 году составит 10,7% (на уровне январского прогноза), а в 2027 году снизится до 10,1% (в январе ожидалось 10%). Тенденция позитивная, но рост цен все еще остается двузначным.

Для бизнеса и населения это означает, что давление на доходы сохранится, а у Нацбанка останется мало пространства для смягчения денежно–кредитной политики.

Важное изменение коснулось текущего счета. Дефицит в 2026 году прогнозируется на уровне 1% ВВП, хотя в январе фонд ожидал куда более тревожные 4,3%. В 2027 году показатель составит 2% (против январских 4,2%). Ситуация выправляется значительно быстрее ожидаемого, но фундаментальный вызов остается.

Страна тратит на внешних рынках больше, чем зарабатывает на экспорте. Зависимость от иностранных инвестиций и мировой конъюнктуры сохраняется.

, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 12:13
"Плата за страх": Казахстан обогнал Россию и Узбекистан в рейтинге инвестиционного доверия

Непредсказуемая геополитика

МВФ подчеркивает: текущие цифры – это базовый сценарий. Он сработает только в том случае, если конфликт на Ближнем Востоке останется локальным. При негативном развитии событий рост мировой экономики упадет с 3,1% до 2%.

Цены на ресурсы могут взлететь: нефть – до 110–125 долларов за баррель, газ – до 200% от текущих уровней.

В таких условиях даже устойчивый Казахстан окажется во власти внешних шоков. Ранее мы рассказали, как Казахстан обогнал Китай по уровню ВВП на душу населения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Инфляционное давление: в МВФ назвали главные риски для экономики Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: