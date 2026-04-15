Казахстан ждет "большая коррекция": МВФ изменил прогноз по стране

Международный валютный фонд (МВФ) обновил ожидания по экономике Казахстана: ВВП будет расти быстрее, инфляция постепенно замедлится, а внешний дефицит пойдет на спад, сообщает Zakon.kz.

МВФ улучшил ожидания по РК: ранее фонд ожидал рост на 4,4% в 2026 году и на 4,2% в 2027–м. Теперь же цифры подняты до 4,6% и 4,4% соответственно. Экономика нащупывает устойчивую траекторию после темпов 2025 года (6,5%) и речь идет о "большой коррекции роста" и планомерном выходе на базовые показатели, - следует из данных апрельского доклада World Economic Outlook.

Сравнение с соседями

Несмотря на замедление темпов до 4,6%, Казахстан сохраняет лидерство в Центральной Азии, Кавказе и Ближнем Востоке по абсолютному вкладу в экономику. Мало того, наша страна намного опережает таких "тяжеловесов", как Саудовская Аравия и ОАЭ (рост 3,1%).

Сравнение с более высокими процентами соседей (Узбекистан – 6,5%, Таджикистан – 6,0%) требует важной оговорки: у этих стран несопоставимая с Казахстаном база. За счет колоссального разрыва в объемах ВВП, казахстанские 4,6% означают гораздо больший прирост реального производства и доходов в денежном выражении.

В результате республика закрепляется в группе устойчивых и крупных экономик региона, где стабильность преобладает над погоней за номинальными рекордами.

Уровень безработицы при этом останется стабильным: 4,6% в 2026 году с незначительным снижением до 4,5% в 2027 году.

Инфляция: медленное снижение в зоне риска

Среднегодовая инфляция, по прогнозу МВФ, в 2026 году составит 10,7% (на уровне январского прогноза), а в 2027 году снизится до 10,1% (в январе ожидалось 10%). Тенденция позитивная, но рост цен все еще остается двузначным.

Для бизнеса и населения это означает, что давление на доходы сохранится, а у Нацбанка останется мало пространства для смягчения денежно–кредитной политики.

Важное изменение коснулось текущего счета. Дефицит в 2026 году прогнозируется на уровне 1% ВВП, хотя в январе фонд ожидал куда более тревожные 4,3%. В 2027 году показатель составит 2% (против январских 4,2%). Ситуация выправляется значительно быстрее ожидаемого, но фундаментальный вызов остается.

Страна тратит на внешних рынках больше, чем зарабатывает на экспорте. Зависимость от иностранных инвестиций и мировой конъюнктуры сохраняется.

Непредсказуемая геополитика

МВФ подчеркивает: текущие цифры – это базовый сценарий. Он сработает только в том случае, если конфликт на Ближнем Востоке останется локальным. При негативном развитии событий рост мировой экономики упадет с 3,1% до 2%.

Цены на ресурсы могут взлететь: нефть – до 110–125 долларов за баррель, газ – до 200% от текущих уровней.

В таких условиях даже устойчивый Казахстан окажется во власти внешних шоков. Ранее мы рассказали, как Казахстан обогнал Китай по уровню ВВП на душу населения.