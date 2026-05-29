Назван новый курс доллара до конца 2026 года

Национальный банк РК опубликовал результаты майского макроэкономического опроса, в котором аналитики пересмотрели прогнозы по инфляции, базовой ставке, ценам на нефть и курсу тенге на ближайшие годы, сообщает Zakon.kz.

Что показал новый опрос

Исследование проводилось с 13 по 19 мая 2026 года среди профессиональных участников финансового рынка, исследовательских институтов, международных организаций и рейтинговых агентств.

В Нацбанке подчеркивают: макроэкономический опрос не является официальным прогнозом регулятора. Он отражает независимые ожидания аналитиков относительно развития экономики Казахстана и внешних рынков.

Результаты показали, что оценки экспертов остаются разнонаправленными. При этом по ряду показателей ожидания стали более позитивными. Так, участники опроса ожидают постепенного ослабления инфляционного давления.

Если в 2026 году инфляция, по медианному прогнозу, составит 10,0%, то в 2027 году она снизится до 8,0%, а в 2028 году – до 6,8%.

На этом фоне аналитики прогнозируют и постепенное снижение базовой ставки. По их оценкам, к концу 2026 года она составит 16,0%, к концу 2027 года снизится до 12,8%, а в 2028 году может опуститься до 10,6%.

Дополнительным позитивным сигналом стали улучшенные ожидания по нефтяным котировкам. Прогноз средней цены нефти марки Brent на 2026 год повышен до 86,1 доллара за баррель против 80,0 доллара в предыдущем опросе.

Какой курс доллара ждут к концу года?

Наиболее заметные изменения произошли в прогнозе по курсу тенге. Аналитики пересмотрели ожидания на 2026 год в сторону укрепления национальной валюты.

Если месяцем ранее медианный прогноз составлял 515,0 тенге за доллар, то теперь он снижен до 498,8 тенге.

Прогноз на 2027 год также немного улучшен – до 531,5 тенге против 532,5 ранее. При этом на более длинном горизонте оценки остаются осторожными. В 2028 году среднегодовой курс, по ожиданиям участников рынка, может составить 562,5 тенге за доллар.

Почему изменился прогноз

Улучшение краткосрочных ожиданий аналитики связывают с более высокими прогнозами по цене нефти и постепенным замедлением инфляции. Вместе с тем в Нацбанке отмечают, что диапазон оценок остается широким. Это отражает сохраняющуюся неопределенность как на внешних рынках, так и внутри экономики.

Пока базовый сценарий рынка предполагает, что до конца года тенге будет выглядеть устойчивее, чем ожидалось еще месяц назад.

