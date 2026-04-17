Нефтяной кэшбэк кончается – цены на сырье падают

После резкого скачка цен из-за конфликта на Ближнем Востоке нефть марки Brent удерживается ниже отметки 100 долларов США за баррель и может снизиться еще. Как меняется баланс на рынке и что это означает для Казахстана – выяснял Zakon.kz.

Факторы давления

Цена нефти марки Brent уверенно снижается: спад за сутки больше 3%. Это указывает на то, что рынок перестал закладывать сценарий дальнейшего резкого роста, несмотря на сохраняющуюся напряженность вокруг Ирана, следует из оценок EnergyAnalytics.

Ключевым фактором для рынка становится не эскалация, а возможность ее ослабления. США и Иран обсуждают продление режима прекращения огня на две недели, сообщает Bloomberg. В случае договоренности Иран может допустить частичный проход судов через Ормузский пролив, включая маршруты из Омана. Для рынка это означает потенциальное восстановление поставок и снижение премии за риск.

При этом сама инфраструктура поставок остается под давлением. США фактически ограничивают транзит иранской нефти, а также предупреждают о вторичных санкциях для стран, которые будут продолжать закупки. В ответ Иран заявляет о готовности перекрыть маршруты в Оманском заливе и Красном море, включая использование прокси–сил. The Washington Post сообщает о переброске до 10 тыс. военных США в регион, что усиливает общий уровень напряженности.

Фото: Zakon.kz

Рынок уже пережил физический сбой поставок

Эксперт по нефти и газу Абзал Нарымбетов приводит данные Kpler, согласно которым экспорт нефти из стран Персидского залива за месяц снизился с 469 млн до 263 млн баррелей – на 206 млн баррелей, или на 44%.

Наибольшее падение зафиксировано в Ираке (минус 82%) и Саудовской Аравии (минус 34%).

Выпавшие в Персидском заливе 206 млн баррелей сопоставимы примерно со 103 днями всей казахстанской добычи, или почти с третью годового объема страны.

В денежном выражении при цене 100 долларов США за баррель потери составили около 20,6 млрд долларов США.

США усиливают позиции и балансируют рынок

Дополнительный фактор стабильности – изменение роли США. По данным EIA:

коммерческие запасы нефти сократились на 913 тысяч баррелей при ожиданиях роста на 2,1 миллиона баррелей;

импорт нефти в США снизился до 6,720 миллиона баррелей в сутки;

экспорт вырос до 12,744 миллиона баррелей в сутки.

Reuters отмечает, что США фактически приближаются к статусу чистого экспортера впервые со времен Второй мировой войны. Это усиливает их влияние на глобальный рынок и позволяет амортизировать дефицит из других регионов.

Прогнозы и риски

Часть экспертов допускает и обратное движение. Главный редактор "Нефти и Капитала" Владимир Бобылев считает, что возможная потеря еще 1,5-2 млн баррелей в сутки при усилении ограничений может вновь подтолкнуть котировки вверх. Однако пока Саудовская Аравия восстанавливает пропускную способность трубопроводов, а самые мрачные прогнозы о цене в 140-200 долларов США за баррель не сбываются.

Для нашей страны текущий уровень цен в районе 95-100 долларов США за баррель остается суперкомфортным и значительно превышает базовые ориентиры бюджета. Однако по мере снижения геополитической напряженности премия за риск сокращается. Это означает, что эффект "нефтяного бонуса" будет постепенно ослабевать, что в перспективе может отразиться на доходах казны и курсе тенге.

