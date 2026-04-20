В Казахстане подорожало протезирование зубов: сколько надо копить на импланты

В Казахстане поднялись цены на протезирование зубов и установку зубных имплантов. В целом специалисты заметили удорожание пяти видов стоматологических услуг, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за три месяца 2026-го стоимость протезирования увеличилась на 13%, а имплантации – на 10% за год. Аналитики Ranking.kz изучили ценники на зубные импланты и их установку в Алматы и Астане.

Оказалось, дешевле всего установить металлокерамические коронки. За одну такую конструкцию пациенты платят от 46 до 180 тысяч тенге. А на коронку из циркония цены варьируются от 95 до 220 тысяч.

"Самая дорогая программа лечения у стоматологов-ортопедов – имплантация All-on-4. Этот метод позволяет устанавливать на четыре вживляемых импланта сразу все зубы для одной челюсти. Такая комплексная имплантация может обойтись пациенту в сумму от 790 тысяч до 2,5 миллиона тенге. Если же имплантации требуют обе челюсти, чек, соответственно, меняется от 1,6 до 5 миллионов тенге. Высокая стоимость обусловлена не только ценой имплантов, но и сложностью процедуры, необходимостью 3D-моделирования, использованием современного оборудования и работой команды специалистов", – пояснили эксперты.

Они подчеркивают, что имплантация зубов в Казахстане становится непомерно дорогой услугой. Согласно сведениям Бюро нацстатистики, за последний год расходы казахстанских семей на стоматологию увеличились почти на треть.

Наибольшее удорожание с января по март 2026-го наблюдалось в категориях услуг по лечению кариеса (на 17,7%) и удалению зуба (на 14,7%). Профессиональная чистка зубов тоже выросла в цене (на 12%).

Чтобы граждане могли позволить себе столь дорогое удовольствие, стоматологические клиники предлагают разные программы банковского кредитования. Если не пользоваться кредитом, а копить самостоятельно, на это уйдет несколько месяцев! В частности, казахстанцам со средней зарплатой (442 тысячи тенге) надо потратить на услуги по имплантации на двух челюстях от 4 до 12 месячных доходов. А людям с более распространенным заработком – 116 тысяч тенге – придется откладывать намного дольше: от 14 до 43 месяцев, подсчитал информационный портал Prodengi.kz.

Разумеется, тратить всю свою прибыль только на зубы не получится. Метод расчета используется лишь для сравнения.

