Финансы

В Казахстане подорожало протезирование зубов: сколько надо копить на импланты

В Казахстане выросли цены на протезирование зубов, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 16:55
В Казахстане поднялись цены на протезирование зубов и установку зубных имплантов. В целом специалисты заметили удорожание пяти видов стоматологических услуг, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за три месяца 2026-го стоимость протезирования увеличилась на 13%, а имплантации – на 10% за год. Аналитики Ranking.kz изучили ценники на зубные импланты и их установку в Алматы и Астане.

Оказалось, дешевле всего установить металлокерамические коронки. За одну такую конструкцию пациенты платят от 46 до 180 тысяч тенге. А на коронку из циркония цены варьируются от 95 до 220 тысяч.

"Самая дорогая программа лечения у стоматологов-ортопедов – имплантация All-on-4. Этот метод позволяет устанавливать на четыре вживляемых импланта сразу все зубы для одной челюсти. Такая комплексная имплантация может обойтись пациенту в сумму от 790 тысяч до 2,5 миллиона тенге. Если же имплантации требуют обе челюсти, чек, соответственно, меняется от 1,6 до 5 миллионов тенге. Высокая стоимость обусловлена не только ценой имплантов, но и сложностью процедуры, необходимостью 3D-моделирования, использованием современного оборудования и работой команды специалистов", – пояснили эксперты.

Они подчеркивают, что имплантация зубов в Казахстане становится непомерно дорогой услугой. Согласно сведениям Бюро нацстатистики, за последний год расходы казахстанских семей на стоматологию увеличились почти на треть.

Наибольшее удорожание с января по март 2026-го наблюдалось в категориях услуг по лечению кариеса (на 17,7%) и удалению зуба (на 14,7%). Профессиональная чистка зубов тоже выросла в цене (на 12%).

Чтобы граждане могли позволить себе столь дорогое удовольствие, стоматологические клиники предлагают разные программы банковского кредитования. Если не пользоваться кредитом, а копить самостоятельно, на это уйдет несколько месяцев! В частности, казахстанцам со средней зарплатой (442 тысячи тенге) надо потратить на услуги по имплантации на двух челюстях от 4 до 12 месячных доходов. А людям с более распространенным заработком – 116 тысяч тенге – придется откладывать намного дольше: от 14 до 43 месяцев, подсчитал информационный портал Prodengi.kz.

Разумеется, тратить всю свою прибыль только на зубы не получится. Метод расчета используется лишь для сравнения.

Ранее мы писали, что казахстанцам хотят разрешить использовать пенсионные накопления на лечение зубов.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
