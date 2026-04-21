Казахстанцы ездят по стране миллионами, но деньги в туризме зарабатывают не отели

Граждане РК все чаще путешествуют внутри страны, но ведут себя не как туристы. Они редко бронируют отели, не планируют маршруты и не тратят деньги там, где на этом обычно зарабатывает индустрия. Почему внутренний туризм уже стал экономикой, но не стал бизнесом – в материале Zakon.kz.

Миллионы поездок – но это не туризм

В 2025 году, по данным БНС АСПиР РК, казахстанцы совершили 11 771 384 поездки. Из них 9 705 883 пришлись на поездки внутри страны – это почти в 7 раз больше, чем выездов за границу (1 370 343).

Казалось бы, бурный рост внутреннего туризма, о чем мы мечтали много лет. Но структура показывает другое. Подавляющее большинство поездок – 11 076 226 – носили личный характер, тогда как на деловые и профессиональные цели пришлось 695 158. При этом внутри личных поездок доминируют перемещения по стране: 9,7 млн против 1,37 млн выездных.

Это означает, что люди чаще едут не "путешествовать" в классическом смысле, а решать практические задачи – навестить близких, съездить по делам или на несколько дней сменить обстановку. Туризм в этой модели возникает как сопутствующий эффект, а не как основная цель поездки.

Есть показатель, который сближает "поездку" с экономикой, – это затраты. Общий объем расходов во внутреннем туризме (по традиции будем называть все поездки так) – 659 млрд тенге.

Для понимания масштаба: расходы на выездной туризм за год составили 475 млрд тенге.

Распределение потраченных денег такое:

транспорт – 168 млрд;

покупки – 162 млрд;

питание – 127 млрд;

проживание – 71,9 млрд.

Туристы в Казахстане есть, но они живут в гостях

Из всех поездок по стране 8,45 млн сопровождаются ночевкой, в сумме это дает 19,3 млн ночей.

И вот важный показатель: 63% всех ночевок – у родственников и знакомых.

То есть классический внутренний "туризм по-казахстански" – это не "заселиться в отель", а "приехать к своим". И наоборот: отказ остановиться у родственников может у нас восприниматься как личный обидный жест.

Да, гостеприимство у нас работает как альтернативная инфраструктура, недаром есть поговорка: "В нашей стране система аll Inclusive для гостя давно работает внутри дома хозяина".

Но у этого явления есть экономическое следствие: значительная часть внутреннего туризма проходит мимо формального рынка.

И здесь, по словам эксперта по внутреннему туризму Орала Байгельдинова, объяснение "мы просто гостеприимные" – неполное.

В казахстанском внутреннем туризме сошлись три фактора одновременно:

привычка жить у своих;

высокая цена гостиниц;

отсутствие понятного туристического продукта вне крупных городов.

"Как только появляется удобный и адекватный по цене вариант, часть потока начинает уходить в рынок. Это уже видно в Алматы, Астане, Туркестане". Орал Байгельдинов

Кстати говоря, слова эксперта подкрепляются статистикой. Потоки внутренних путешественников концентрируются в трех точках:

Астана – 1,18 млн поездок;

Алматы – 1,16 млн;

Туркестанская область – 1,17 млн.

Правда, и здесь есть три разных типа спроса:

Астана – короткие деловые поездки;

Алматы – отдых + природа;

Туркестан – поездки со смыслом (познавательные, паломничество).

Как выглядит казахстанский турист?

Судя по данным статистики, это чаще мужчина от 25-44 лет с работой и доходом, с ограниченным временем, без привычки к "классическому туризму".

Он едет на 2-4 дня, чаще на своей машине или поезде и без долгого планирования.

И главное: наш турист не экономит на жизни и еде, но экономит на жилье.

Статистика по транспорту подтверждает тезисы:

3,7 млн поездок – на личных авто;

2,5 млн – на поездах;

641 тыс. – на самолетах.

В итоге получаем следующие факты: внутренний туризм в Казахстане уже состоялся как рынок. Это миллионы поездок, сотни миллиардов потраченных тенге и устойчивая модель поведения.

Следующий этап, по мнению нашего эксперта, очевиден: это борьба за то, где именно турист будет жить и кому он заплатит. Пока же выбор очевиден: наш турист выбирает не сервис, а гостеприимство друзей и родных.

