От плова до Босфора: куда казахстанцам улететь в 2026 без all inclusive

Отпуск – это не только браслет в отеле с all inclusive и лежак у бассейна. Иногда лучшие путешествия начинаются с уличного плова, шумных базаров, морских закатов и спонтанных приключений. Zakon.kz собрал топ-5 стран, где можно ярко отдохнуть без огромных трат.

Хоть мы все любим курорты, резорты и формат "все включено", в 2026 году все больше казахстанцев выбирают другой стиль отдыха, а именно – самостоятельные путешествия. Без шведского стола по расписанию и без привязки к одному отелю. Потому что есть масса относительно бюджетных направлений, где можно не только отдохнуть и перезагрузиться, но и почувствовать настоящую атмосферу страны, попробовать местную кухню, потеряться в старых улочках и открыть для себя мир с новой стороны.

Узбекистан: плов, голубые купола и восточные сказки

Ташкент встречает ароматом горячей самсы, шумом чайхан и широкими улицами, где восточный колорит неожиданно сочетается с ритмом современного мегаполиса. Самарканд будто сошел со страниц сказок про Великий шелковый путь: медресе с бирюзовыми куполами, древние площади и закаты цвета шафрана создают ощущение, что ты оказался в другом времени. А Бухара – настоящий лабиринт старого города, где узкие улочки, караван-сараи и тихие дворики хранят атмосферу Востока нескольких веков назад.

Самостоятельное путешествие по Узбекистану – это уютные гостевые дома, скоростные поезда между городами и гастрономическое приключение почти на каждом шагу: ароматный плов, лагман, тандырный хлеб, сладкая халва и бесконечный чай. И самое приятное, здесь все кажется одновременно новым и очень близким. Похожие традиции, гостеприимство, любовь к шумным застольям и уважение к старшим создают ощущение, будто приехал не в другую страну, а к дальним родственникам в гости.

"Мы решили поехать без тура и жесткой привязки к программе, потому что хотели сами составить маршрут для семьи. В Самарканде были места, где хотелось задержаться подольше, спокойно погулять, посидеть в аутентичных кафе и прочувствовать атмосферу города. К тому же самостоятельная поездка в итоге вышла дешевле, мы заранее все посчитали", – рассказывает Мурат Айкенов.

Турция: бирюзовые бухты, яхты и маленькие города у моря

Мы привыкли видеть Турцию через призму all inclusive: аниматоры, огромные отели, шведский стол и отдых по расписанию. Но настоящая Турция гораздо ярче, атмосфернее и разнообразнее. Стамбул – это любовь с первого взгляда. Шумный, многоголосый и невероятно живой город, где утренний кофе пьют с видом на Босфор, чай с симитами продают на каждом углу, а древние мечети соседствуют с модными кафе и галереями. Здесь можно часами бродить по Гранд-базару, есть свежий борек у паромов и встречать закат между Европой и Азией.

Олюдениз – это бирюзовая лагуна, полеты на параплане над морем и ощущение бесконечного лета. Каш – уютный городок с белыми домами, бугенвиллиями на балконах и неспешными вечерами у моря. Рядом находится знаменитый пляж Капуташ, маленькая бухта между скал с водой такого цвета, будто ее специально подкрасили для открытки. А Фетхие идеально подойдет тем, кто любит яхты, морские прогулки, горные дороги и свободу передвижения.

Турция без турпакета открывается совсем иначе: местные рынки, маленькие семейные кафе, ароматный турецкий завтрак с десятками закусок, свежая рыба у моря и длинные прогулки по набережным на закате. Здесь можно арендовать машину, останавливаться в уютных апартаментах и каждый день открывать новую бухту, пляж или маленький город у Средиземного или Эгейского моря.

Грузия: хачапури, чача и бесконечное гостеприимство

Грузия – это страна, где застолья длятся часами, вино в бокалы льется, как часть водопада, а незнакомый человек легко может пригласить вас просто на кофе, который в итоге превратится в большой ужин с тостами. Тбилиси влюбляет в себя с первых прогулок: старые резные балконы, дворики с виноградными лозами, серные бани, запах свежего хачапури и уличные музыканты на узких улочках старого города. Батуми – совсем другая Грузия: пальмы, море, шумные набережные, современные небоскребы и вечера, когда весь город выходит гулять к побережью и подышать летним бризом. А Кутаиси раскрывает более спокойную и настоящую атмосферу страны с зелеными двориками, рынками, домашними кафе и ощущением, что время здесь течет медленнее.

Путешествовать по Грузии самостоятельно легко и особенно приятно: жилье можно найти на любой бюджет, еда остается одной из главных причин влюбиться в страну еще сильнее, а местные жители умеют создавать ощущение, что ты приехал в гости к дальним родственникам. Здесь никто никуда не спешит, там умеют наслаждаться жизнью, длинными разговорами, вином и теплыми вечерами в хорошей компании.

"Грузия меня покорила. Здесь много солнца, невероятно вкусная и при этом доступная еда. Я решила поехать без четкого плана и не пожалела. Спокойно перемещалась между городами в своем темпе, как мне было комфортно. Особенно впечатлил Ботанический сад в Батуми, словами сложно передать, насколько там красиво. Такие путешествия очень вдохновляют больше узнавать нового о стране и культуре и помогают выйти из зоны комфорта", – делится впечатлениями Гульмайра Есимханова.

Китай: чайные церемонии, императоры и города будущего

Китай – это страна, где будущее наступило раньше, чем во всем остальном мире. Шанхай сверкает неоном, гигантскими небоскребами и скоростью жизни, от которой сначала кружится голова. Здесь утром можно пить кофе с видом на футуристичный skyline, а вечером потеряться в старых переулках с красными фонарями, запахом уличной еды и шумом вечерних рынков. Пекин совсем другой. Он величественный и немного кинематографичный. Древние дворцы, храмы, утренние занятия тайцзи в парках и атмосфера огромной империи, которая чувствуется буквально в каждом квартале. А Сиань – это настоящий портал в Древний Китай: терракотовая армия, старинные городские стены, мусульманские кварталы и бесконечные ночные рынки, где воздух пахнет специями, лапшой и карамелизированными фруктами.

Китай удивляет постоянно: ультрасовременные поезда, роботы в общественных местах, тихие чайные дома, древние пагоды и улицы, которые ночью превращаются в световое шоу. Самостоятельная поездка сюда ощущается как приключение, где каждый день – это новая серия очень красивого и немного безумного фильма.

Азербайджан: гранаты, ковры и восточный шарм

Баку – это город, где старинные улочки Ичери-шехер соседствуют с футуристичными башнями, и кажется, будто две эпохи договорились жить в одном ритме. Днем здесь пахнет свежей выпечкой, гранатом, специями и морем, а вечером город загорается огнями Каспия и превращается в почти киношную декорацию. И главное, еда здесь не просто вкусная, а безумно вкусная: сочные кутабы, ароматный плов, шашлычки, которые тают во рту.

Шеки – совсем другая глава Азербайджана: зеленые горы, древние караван-сараи и ощущение уютного восточного города, где время течет медленнее, а каждый дом хранит свою историю. А Гянджа удивляет спокойствием, парками и неспешной жизнью, где можно просто гулять без цели и все равно почувствовать атмосферу места.

Азербайджан идеально подходит для самостоятельных поездок. Ведь переезды совсем недорогие, яркая культура, гостеприимство, от которого сложно отказаться, и кухня, ради которой сюда хочется возвращаться снова и снова. Это путешествие про красивый Восток, который раскрывается мягко, вкусно и очень по-домашнему.

Путешествия бывают разными: спонтанными и продуманными, бюджетными и комфортными, шумными и медитативными. У каждого формата есть свои преимущества и свой шарм. Где-то ты ловишь закаты у моря, в другом месте теряешься в лабиринтах старых улочек, а где-то просто сидишь в маленьком кафе и чувствуешь, как мир становится чуть шире. И, возможно, самое ценное в поездках – не маршрут, а то состояние, с которым ты возвращаешься обратно.