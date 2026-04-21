Доллар существенно подешевел на торгах 21 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,73 тенге, снизившись на 3,56 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,21 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,28 тенге (-0,69).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,1-466,5 тенге, евро – по 545,8-551,3 тенге, рубли – по 6,09-6,21.
Мировые цены на нефть снижаются 21 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 1,14%, до 94,39 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 1,37%, до 86,22 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 469,49 тенге, евро – 552,59 тенге, рубля – 6,24 тенге.
