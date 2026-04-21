#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
469.49
552.59
6.24
Финансы

Доллар существенно подешевел на торгах 21 апреля

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 21 апреля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 464,73 тенге, снизившись на 3,56 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,21 тенге (-0,01).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 68,28 тенге (-0,69).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464,1-466,5 тенге, евро – по 545,8-551,3 тенге, рубли – по 6,09-6,21.

Мировые цены на нефть снижаются 21 апреля.

Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures уменьшилась на 1,14%, до 94,39 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подешевели на 1,37%, до 86,22 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 469,49 тенге, евро – 552,59 тенге, рубля – 6,24 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 21 апреля, можно здесь.

