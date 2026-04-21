Сколько будет стоить первая АЭС в Казахстане – названа ориентировочная сумма

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 21 апреля 2026 года в кулуарах Акорды озвучил ориентировочную стоимость строительства первой атомной станции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, успеет ли Россия построить первую АЭС и будет ли обеспечено финансирование проекта.

"В среднем строительство атомной станции, исходя из мирового опыта, – это достаточно длительный процесс. То есть нужно понимать масштаб и сложность строительства не только технологическую, но и просто даже принимая во внимание объем строительных работ, организации производства оборудования. В среднем 5-7 лет идет проектирование, 10-15 лет идет строительство. Не совсем согласен, что как бы работа не ведется, наоборот, работы идут полностью в соответствии с графиком на первой площадке станции Балхаш рядом с пос. Улкен, полностью завершены проектно-изыскательские работы", – заявил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, проблем с финансированием проекта не ожидается, поскольку уже определена формула, в рамках которой Россия и правительство Казахстана предоставят межгосударственный кредит на строительство атомной станции.

Алмасадам Саткалиев отметил, что условия кредита сейчас в процессе разработки и что будут межправительственные соглашения.

"Первое соглашение непосредственно о строительстве атомной станции, а второе соглашение именно о предоставлении финансирования с российской стороны. Речь идет о распределении 85% в виде кредита, 15% со стороны правительства Республики Казахстан, и эти документы находятся в достаточно высокой степени готовности. Окончательную сумму можно будет назвать только по завершении проекта. Сейчас индикативная цифра у нас в районе 15 млрд долларов за два блока мощностью 1200 мегаватт. Планируется на базе компании КАЭС создать эффективный национальный холдинг, который будет являться собственником всех станций, а также будет оперировать компанией по сервису атомных станций. Это будет диверсифицированная компания, направленная на развитие атомной энергетики и местного содержания", – дополнил он.

Ранее Алмасадам Саткалиев сообщил, что вторую атомную станцию планируется разместить в районе Балхаша и для нее уже определено рабочее название.