#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+22°
$
469.49
552.59
6.24
Общество

Сколько будет стоить первая АЭС в Казахстане – названа ориентировочная сумма

Фото: pexels
Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 21 апреля 2026 года в кулуарах Акорды озвучил ориентировочную стоимость строительства первой атомной станции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, успеет ли Россия построить первую АЭС и будет ли обеспечено финансирование проекта.

"В среднем строительство атомной станции, исходя из мирового опыта, – это достаточно длительный процесс. То есть нужно понимать масштаб и сложность строительства не только технологическую, но и просто даже принимая во внимание объем строительных работ, организации производства оборудования. В среднем 5-7 лет идет проектирование, 10-15 лет идет строительство. Не совсем согласен, что как бы работа не ведется, наоборот, работы идут полностью в соответствии с графиком на первой площадке станции Балхаш рядом с пос. Улкен, полностью завершены проектно-изыскательские работы", – заявил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, проблем с финансированием проекта не ожидается, поскольку уже определена формула, в рамках которой Россия и правительство Казахстана предоставят межгосударственный кредит на строительство атомной станции.

Алмасадам Саткалиев отметил, что условия кредита сейчас в процессе разработки и что будут межправительственные соглашения.

"Первое соглашение непосредственно о строительстве атомной станции, а второе соглашение именно о предоставлении финансирования с российской стороны. Речь идет о распределении 85% в виде кредита, 15% со стороны правительства Республики Казахстан, и эти документы находятся в достаточно высокой степени готовности. Окончательную сумму можно будет назвать только по завершении проекта. Сейчас индикативная цифра у нас в районе 15 млрд долларов за два блока мощностью 1200 мегаватт. Планируется на базе компании КАЭС создать эффективный национальный холдинг, который будет являться собственником всех станций, а также будет оперировать компанией по сервису атомных станций. Это будет диверсифицированная компания, направленная на развитие атомной энергетики и местного содержания", – дополнил он.

Ранее Алмасадам Саткалиев сообщил, что вторую атомную станцию планируется разместить в районе Балхаша и для нее уже определено рабочее название.

Поделитесь новостью
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: