Инфляция в Казахстане: какое место в мире занимает наша страна на самом деле

Мир вошел в устойчивый период высокой инфляции. За 2020–2026 годы рост цен наблюдается практически во всех крупных экономиках, а в нынешнем году это стало настоящим системным сдвигом, сообщает Zakon.kz.

Новый уровень инфляции: рост в 2–4 раза

Согласно данным Международного валютного фонда, до 2020 года базовая норма инфляции для развитых стран была 1–2% в год. Сейчас это 3–5% и выше. Вот средние показатели за пять лет для некоторых государств:

США – 4,23% против 1,76% ранее;

Германия – 4,42% против 1,41%;

Великобритания – 4,87% против 1,96%;

Испания – 4,04% против 1,01%.

Рост в 2–3 раза стал повсеместным. По историческим меркам это настоящий скачок: такой инфляционный след раньше накапливался за 10–20 лет, – утверждает экономист Павел Рябов (Spidel).

Экстремальные кейсы и почти дефляция

На другом полюсе – страны с хронической инфляцией. Среднегодовые темпы за 2023–2026:

Аргентина – 96,4%;

Иран – 48,1%;

Турция – 41,2%;

Египет – 23,3%;

Пакистан – 14,2%.

Это уже не циклические колебания, а устойчивые дисбалансы в экономике.

А вот картина внутри развивающихся экономик неоднородна.

С одной стороны – резкое ускорение:

Турция: +33,74 п.п. к предыдущему периоду;

Иран: +25,80 п.п.;

Аргентина: +68,41 п.п.;

Египет: +5,62 п.п.

С другой – страны, где инфляция замедлилась или осталась под контролем:

Китай – 0,87% (снижение на -1,61 п.п.);

Индонезия – 2,88% (-1,52 п.п.);

Вьетнам – 3,69% (-1,75 п.п.).

Разделение проходит не по уровню развития, а по качеству экономической политики и способности удерживать цены, - уточняет Spidel.

Что стало причиной дисбалансов?

Ключевой перелом, по нашему мнению, произошел в 2020–2021 годах.

Первая волна – пандемия COVID-19. Ограничения и локдауны разорвали глобальные цепочки поставок: производство остановилось, логистика подорожала, возник дефицит товаров. Параллельно усилилось продовольственное давление – рост цен на базовые продукты стал глобальным.

Вторая волна – усиление конфликтности. Обострение геополитики, войны и рост субрегиональных кризисов усилили нестабильность рынков, прежде всего сырьевых и энергетических.

Третья линия – смена торговой политики крупнейших экономик, прежде всего США. Усиление протекционизма и торговых противостояний сократило эффективность глобальной торговли и закрепило более высокие издержки.

В результате инфляция получила не один источник, а сразу несколько. И только некоторые страны с сильным централизованным управлением смогли эту тенденцию превозмочь.

Четыре страны – четыре примера

Глобальная инфляция за последние годы выросла почти везде, но причины этого роста в разных странах принципиально различаются. Мы изучили рост цен в некоторых странах и пришли к выводу, что за цифрами везде стоят разные механизмы – от внутренних дисбалансов до внешних шоков и жесткой политики сдерживания.

Самый показательный крайний случай – Аргентина. Здесь инфляция не является результатом одного кризиса или внешнего давления. Это повторяющаяся модель, которая воспроизводится годами. Государство живет с хроническим дефицитом бюджета и регулярно покрывает его за счет эмиссии – по сути, печатания денег. Когда объем денег растет быстрее, чем экономика, это напрямую разгоняет цены. Параллельно падает доверие к национальной валюте, и население начинает массово уходить в доллар, усиливая давление на песо.

Возникает замкнутый круг: девальвация разгоняет инфляцию, инфляция ускоряет девальвацию.

В результате страна живет в режиме постоянной высокой инфляции. Подобная модель подробно описана, в частности, в исследовании University of Miami School of Law, где подчеркивается роль сочетания бюджетного дефицита, эмиссии и потери доверия к валюте.

Совершенно иной механизм – в странах Европы, например в Италии. Здесь инфляция не является внутренней проблемой в классическом смысле. Ее основной источник – рост стоимости энергии после 2021 года. Италия зависит от импорта газа и нефти, и скачок цен на энергоносители автоматически увеличил издержки бизнеса. Дальше эффект распространяется по цепочке: дорожает производство, затем услуги, затем конечные товары.

Это так называемая импортируемая инфляция – когда рост цен приходит извне, а не формируется внутри экономики.

К этому добавились сбои в глобальных цепочках поставок и подорожание сырья. При этом, как отмечается в анализе МВФ, несмотря на рост инфляции, она остается управляемой именно потому, что ее причины носят внешний, а не системный характер.

Третий сценарий показывает Вьетнам – и он принципиально отличается от первых двух. Здесь инфляция не просто ниже, чем в большинстве стран, а в последние годы даже замедляется.

Власти активно контролируют валютный курс, проводят осторожную денежную политику и оперативно реагируют на инфляционные риски.

Центральный банк удерживает баланс между ростом экономики и стабильностью цен, не допуская перегрева. В обзоре ОЭСР подчеркивается, что именно макроэкономическая дисциплина и управляемость политики позволяют Вьетнаму удерживать инфляцию, несмотря на глобальные шоки.

На этом фоне положение Казахстана становится более понятным. Казахстан находится в группе повышенного инфляционного давления, но вне экстремальных значений. По среднегодовой инфляции за 2023–2026 годы Казахстан занимает 6 место среди крупнейших экономик мира с уровнем около 10,4%, а текущий показатель составляет около 11% по итогам марта 2026 года.

Ранее мы рассказали, что инфляция в Казахстане снижается 6 месяцев подряд и в к концу 2026 года должна выйти на уровень 10,0%, в 2027 году – снизиться до 8,0%, в 2028 году – составит 7,0%.