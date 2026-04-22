КГД выявил превышение дохода у коллекторских агентств почти на 12 млрд тенге

В Комитете государственных доходов подвели итоги проверок коллекторских агентств, где выявлены существенные нарушения законодательства, сообщает Zakon.kz.

"У 7 коллекторских агентств выявлено превышение дохода на сумму 11,8 млрд тенге, сумма неуплаченного НДС составила 128 млн тенге, начислен штраф за непостановку на учет по НДС 1,6 млрд тенге", – сообщили в КГД.

Кроме того, выявлены еще 15 налогоплательщиков с аналогичными признаками, где потенциальный объем превышения составляет 61,6 млрд тенге, а предполагаемая сумма неуплаченного НДС – 7,4 млрд тенге (находится в проверке).

В Комитете отметили, что отдельные коллекторские агентства применяли схему, при которой формируемый доход не отражался как доход, облагаемый налогом на добавленную стоимость.

"Механизм выглядит следующим образом. Агентство приобретает задолженность у банка по цене ниже ее номинальной стоимости, после чего осуществляет взыскание с должника. Поступающие от должников средства в ряде случаев отражались как возврат долга и учитывались как операции, освобожденные от НДС. Однако фактически экономическая сущность таких операций иная", – рассказали в КГД.

Там пояснили, что разница между стоимостью приобретенной задолженности и фактически взысканной суммой является доходом от деятельности по взысканию. Именно этот доход в отдельных случаях не включался в облагаемый оборот.

Таким образом, под видом операций с задолженностью происходило получение вознаграждения, которое подлежит налогообложению в общеустановленном порядке.

В КГД отметили, что проверки показали, что данный подход носит не единичный, а системный характер и применяется более широким кругом налогоплательщиков.

В этой связи КГД проводит дальнейший анализ и проверки для обеспечения равных условий для всех участников рынка, в том числе исключения схем ухода от налогообложения и корректного определения налоговых обязательств исходя из экономической сути операций.

В отношении выявленных налогоплательщиков (указанных выше) продолжается детальная проверка для установления всех обстоятельств и принятия соответствующих мер налогового реагирования.

В Комитете государственных доходов подчеркнули, что, если в результате операций формируется доход, он подлежит налогообложению вне зависимости от формы его отражения.