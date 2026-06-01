Названы самые крепкие и самые слабые валюты 2026 года

Мировой финансовый рынок преподносит новые и новые сюрпризы. Одни традиционно крепкие валюты катятся вниз, другие неожиданно вырастают. Какие денежные единицы мира оказались в числе лидеров и аутсайдеров по отношению к тенге, выяснял Zakon.kz.

Доллар и евро ушли вниз

По данным Нацбанка РК, за 5 месяцев 2026 года доллар подешевел с 507,64 до 469,52 тенге. Это снижение почти на 38 тенге, или около 7,5%. Евро потерял еще больше – около 8%, опустившись с 595,43 до 547,94 тенге. Китайский юань, важный ориентир для импортных поставок, снизился с 72,83 до 69,03 тенге.

Помимо всего прочего, это означает, что держатели накоплений в этих валютах в пересчете на тенге понесли убытки.

Провалы и падения

Самым показательным в этом году оказался иранский риал. Если в январе 1000 риалов стоили 2,34 тенге, то к маю – всего 0,37 тенге. Это почти шестикратное снижение.

Показательно, что давление из-за войны в Иране испытали даже сильнейшие до этого валюты нефтяных монархий Персидского залива. Так, саудовский риял снизился со 135,37 до 125,14 тенге, дирхам ОАЭ – со 138,22 до 127,85 тенге, катарский риал – со 139,46 до 128,91 тенге, а кувейтский динар опустился с 1648,72 до 1527,44.

Серьезно ослабла и турецкая лира. За 100 лир в начале года давали почти 1175 тенге, а к маю – уже около 1032 тенге.

Еще один заметный пример – тайский бат. Валюта популярного туристического направления подешевела с 16,23 до 14,44 тенге.

Тенге крепче всех валют

Ранее мы сообщали, что тенге показал лучшую динамику по отношению к денежным единицам мира. Свежие данные это подтверждают.

Швейцарский франк, традиционно считающийся одной из самых надежных мировых валют, снизился с 634,01 до 598,85 тенге. Польский злотый, "европейский крепыш", также потерял позиции, опустившись со 141,33 до 129,14 тенге.

Японская иена, которую инвесторы традиционно воспринимают как одну из главных защитных валют мира, упала с 3,24 до 3,01 тенге. Норвежская крона, несмотря на статус валюты нефтяной страны, просела с 45,18 до 41,72 тенге. Азербайджанский манат, представляющий другую сырьевую экономику постсоветского пространства, ослаб с 298,61 до 276,14 тенге. Узбекский сум снизился с 0,039 до 0,036 тенге, а южноафриканский рэнд – с 27,84 до 25,31 тенге.

Кто держался ровнее остальных

Наиболее устойчивую динамику среди значимых для Казахстана валют показал российский рубль.

Его курс с января по июнь в среднем изменился минимально – с 6,50 до 6,43 тенге. На фоне падения доллара почти на 38 тенге такая динамика выглядит почти неподвижной.

Главным фактором укрепления рубля (и тенге тоже) стал резкий рост нефтяных котировок на фоне эскалации вокруг Ирана.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке нефть резко подорожала – с уровней около 60 долларов до 100 и даже до 110 долларов за баррель.

Для Казахстана, как крупного экспортера сырья, это означало рост ожиданий по валютной выручке и поддержку национальной валюты. Рост нефтяных цен усилил ожидания и по экспортным доходам России, что удержало ее курс почти без изменений.

Что это значит для казахстанцев

На этом фоне держатели тенговых депозитов получили сразу два преимущества:

высокую доходность по вкладам;

снижение расчетов в крепкой валюте.

