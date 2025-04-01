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Богатые и бедные регионы Казахстана: кто впереди, кто позади

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 11:49 Фото: Zakon.kz
Несмотря на общий рост доходов населения Казахстана, разрыв между наиболее благополучными и отстающими регионами продолжает увеличиваться, достигнув критической отметки в 3,3 раза, сообщает Zakon.kz.

Лидеры и аутсайдеры по доходам

Согласно последним данным, опубликованным Бюро национальной статистики АСПиР РК, лидером по уровню среднедушевых доходов в Казахстане по итогам IV квартала 2024 года стал город Алматы с показателем в 387 304 тенге. За ним следуют:

  • Астана (331 276 тенге);
  • Атырауская область (339 821 тенге);
  • область Улытау (320 045 тенге).

В пятерку лидеров также вошла Восточно-Казахстанская область (254 423 тенге), демонстрирующая более скромные, но все же превышающие средние по стране значения.

На противоположном полюсе расположились регионы с наиболее низкими доходами населения. В аутсайдерах оказались:

Туркестанская область (118 441 тенге);

область Жетысу (150 603 тенге);

Жамбылская область (151 958 тенге);

Алматинская область (156 522 тенге);

Шымкент (150 369 тенге).

Разница между лидером – Алматы – и аутсайдером – Туркестанской областью – превышает трехкратный размер.

Примечательно, что в целом по республике среднедушевые номинальные денежные доходы населения в IV квартале 2024 года составили 230 636 тенге в месяц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается значительный рост – на 13,3%. С учетом инфляции, которая составила 8,5%, реальный рост доходов населения достиг 4,4%. Однако этот общенациональный рост распределяется крайне неравномерно, отмечает социолог Айгуль Садыкова. Если в Алматы доходы превышают средний показатель более чем на 67%, то в Туркестанской области они почти вдвое ниже.

Фото: stat.gov.kz

Где доходы растут быстрее всего?

Анализ динамики роста доходов показывает, что наиболее высокие темпы роста номинальных доходов зафиксированы в Алматы (+22,2%) и Шымкенте (+21,4%). Это связано с активным развитием сферы услуг, торговли и других секторов экономики в этих крупных мегаполисах. В то же время Мангистауская область стала единственным регионом, где наблюдалось снижение доходов: номинальное сокращение составило 6,4%, а в реальном выражении – 14,4%. Данный факт обусловлен колебаниями в сырьевом секторе, который является ключевым для экономики этого региона.

Фото: stat.gov.kz

Итоги и перспективы

Представленные данные наглядно демонстрируют устойчивый рост доходов населения в большинстве регионов Казахстана. Однако сохраняющийся и даже усиливающийся разрыв между лидерами и отстающими территориями является серьезным вызовом для социально-экономической политики страны, подчеркивает социолог.

"Ключевой показатель неравенства – соотношение между максимальными и минимальными доходами – вырос с 2,9 до 3,3 раза всего за год, что отражает углубление региональной диспропорции".Айгуль Садыкова

Эксперт прогнозирует, что в 2025 году темпы роста доходов могут замедлиться, особенно если инфляция останется на высоком уровне. В таких условиях проблема регионального неравенства может стать еще более острой, что требует незамедлительного принятия мер, направленных на выравнивание экономического развития территорий.

Ранее мы сообщали, что основная статья расходов казахстанцев – продовольственные товары, на которые приходится 50,1% от общего объема трат. Непродовольственные товары составляют 23,2%, а платные услуги – 18,4%. Наибольшая доля расходов на продовольствие зафиксирована в Туркестанской области (59,9%).

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Андрей Валентинов
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