Право

Реализация проекта "Ауыл – Ел бесігі": внесены изменения

Фото: pexels
Постановлением правительства от 17 апреля 2026 года внесены изменения в Концепцию регионального развития Республики Казахстан на 2025-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения внесены в подраздел "Равномерное обеспечение населения базовой инфраструктурой (социальная, инженерная, транспортная) и комфортной городской средой".

Несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" будет продолжена реализация государственной политики по комплексному развитию сельских территорий, направленной на доведение параметров их обеспеченности до требуемого уровня в соответствии с системой региональных стандартов.

Реализация проекта "Ауыл – Ел бесігі" осуществляется в неразрывной связке с программой "Ауыл аманаты", исходя из принципа, согласно которому социальная и инженерная инфраструктура рассматривается как базовое условие для формирования устойчивой экономики села, занятости населения и роста доходов.

За счет средств республиканского и местного бюджета будут финансироваться проекты по строительству и модернизации (в том числе приобретение/выкуп) объектов:

  • образования (пристройки к школам, реконструкция школ и детских садов);
  • здравоохранения (объекты первичной медико-санитарной помощи);
  • культуры (клубы, Дома культуры, музеи, библиотеки);
  • спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и объекты спорта);
  • социального обеспечения;
  • инженерной инфраструктуры (оборудование, объекты тепло-, электроснабжения и сети водо-, тепло-, газо-, электроснабжения);
  • транспортной инфраструктуры (внутрипоселковые дороги, освещение улиц);
  • внутренних сетей водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения;
  • инженерной и коммунальной инфраструктуры для производственных, перерабатывающих и кооперационных проектов;
  • подъездных путей, внутрипоселковых и межпоселковых дорог к объектам сельского бизнеса;
  • инфраструктуры для развития малого и среднего предпринимательства, а также самозанятости и создания постоянных рабочих мест.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
