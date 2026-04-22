Реализация проекта "Ауыл – Ел бесігі": внесены изменения
В частности, изменения внесены в подраздел "Равномерное обеспечение населения базовой инфраструктурой (социальная, инженерная, транспортная) и комфортной городской средой".
Несколько пунктов изложены в новой редакции.
Так, говорится, что в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" будет продолжена реализация государственной политики по комплексному развитию сельских территорий, направленной на доведение параметров их обеспеченности до требуемого уровня в соответствии с системой региональных стандартов.
Реализация проекта "Ауыл – Ел бесігі" осуществляется в неразрывной связке с программой "Ауыл аманаты", исходя из принципа, согласно которому социальная и инженерная инфраструктура рассматривается как базовое условие для формирования устойчивой экономики села, занятости населения и роста доходов.
За счет средств республиканского и местного бюджета будут финансироваться проекты по строительству и модернизации (в том числе приобретение/выкуп) объектов:
- образования (пристройки к школам, реконструкция школ и детских садов);
- здравоохранения (объекты первичной медико-санитарной помощи);
- культуры (клубы, Дома культуры, музеи, библиотеки);
- спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и объекты спорта);
- социального обеспечения;
- инженерной инфраструктуры (оборудование, объекты тепло-, электроснабжения и сети водо-, тепло-, газо-, электроснабжения);
- транспортной инфраструктуры (внутрипоселковые дороги, освещение улиц);
- внутренних сетей водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения;
- инженерной и коммунальной инфраструктуры для производственных, перерабатывающих и кооперационных проектов;
- подъездных путей, внутрипоселковых и межпоселковых дорог к объектам сельского бизнеса;
- инфраструктуры для развития малого и среднего предпринимательства, а также самозанятости и создания постоянных рабочих мест.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.