Реализация проекта "Ауыл – Ел бесігі": внесены изменения

Постановлением правительства от 17 апреля 2026 года внесены изменения в Концепцию регионального развития Республики Казахстан на 2025-2030 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменения внесены в подраздел "Равномерное обеспечение населения базовой инфраструктурой (социальная, инженерная, транспортная) и комфортной городской средой".

Несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" будет продолжена реализация государственной политики по комплексному развитию сельских территорий, направленной на доведение параметров их обеспеченности до требуемого уровня в соответствии с системой региональных стандартов.

Реализация проекта "Ауыл – Ел бесігі" осуществляется в неразрывной связке с программой "Ауыл аманаты", исходя из принципа, согласно которому социальная и инженерная инфраструктура рассматривается как базовое условие для формирования устойчивой экономики села, занятости населения и роста доходов.

За счет средств республиканского и местного бюджета будут финансироваться проекты по строительству и модернизации (в том числе приобретение/выкуп) объектов:

образования (пристройки к школам, реконструкция школ и детских садов);

здравоохранения (объекты первичной медико-санитарной помощи);

культуры (клубы, Дома культуры, музеи, библиотеки);

спорта (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные комплексы и объекты спорта);

социального обеспечения;

инженерной инфраструктуры (оборудование, объекты тепло-, электроснабжения и сети водо-, тепло-, газо-, электроснабжения);

транспортной инфраструктуры (внутрипоселковые дороги, освещение улиц);

внутренних сетей водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения;

инженерной и коммунальной инфраструктуры для производственных, перерабатывающих и кооперационных проектов;

подъездных путей, внутрипоселковых и межпоселковых дорог к объектам сельского бизнеса;

инфраструктуры для развития малого и среднего предпринимательства, а также самозанятости и создания постоянных рабочих мест.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.