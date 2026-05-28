Финансы

Мобильные переводы: грозит ли казахстанцам штраф за подозрительные операции

Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената 28 мая 2026 года высказался о проверках мобильных переводов казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, начали ли направлять уведомления казахстанцам по итогам проверок мобильных переводов.

"Работа идет, уведомления мы направляем по всем категориям, но там есть сроки: 30 рабочих дней. И итоги мы видим по реакции наших налогоплательщиков. Мы 30 рабочих дней даем на исполнение. Даем возможность сдать декларацию. Либо, условно, дать пояснение. Каких-либо штрафных санкций, каких-либо санкций в виде ограничения, банковских штрафов мы не принимаем", – ответил Ержан Биржанов.

14 апреля 2026 года Ержан Биржанов рассказал, когда станет известно, сколько подозрительных мобильных переводов совершили казахстанцы.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
