Задаток внесли, хозяин исчез: как мошенники зарабатывают на вашем желании купить квартиру
Мошенничество на рынке недвижимости остается одним из самых распространенных и болезненных видов обмана: суммы крупные, эмоции высокие, а схемы становятся все изощреннее. Эксперты совместно с Банком ЦентрКредит разбирают пять самых распространенных ловушек, чтобы вы их знали раньше, чем столкнетесь лично.
Схема 1. "Эта квартира только что ушла, но у меня есть кое-что получше"
Вы откликаетесь на привлекательное объявление. Риелтор или "хозяин" сообщает: этот вариант уже продан или сдан буквально час назад. Но не расстраивайтесь, есть закрытая база с такими же выгодными объектами, доступ к которой стоит совсем немного. Вы платите – и больше никакой базы, никакого риелтора.
Это классическая схема приманки: квартира-приманка создается только для того, чтобы установить контакт и выманить деньги за несуществующий "эксклюзив".
Как защититься: никогда не платите за доступ к базам объявлений. Все реальные варианты можно найти на открытых платформах бесплатно.
Схема 2. "Желающих много, внесите предоплату, чтобы забронировать"
Объявление с профессиональными фотографиями, приятная цена, отзывчивый продавец. Но показать квартиру прямо сейчас не получается, он занят, в другом городе, ремонтники работают. Зато вы можете "застолбить" вариант, переведя небольшую сумму. После перевода – тишина. Номер недоступен. Объявление висит дальше, собирая новых жертв.
Именно так действуют мошенники: размещают объявления о сдаче квартир в элитных комплексах города и собирают предоплату от людей, которые никогда не видят эти квартиры вживую.
Как защититься: никакой предоплаты без личного осмотра и подписанного договора. Если показ невозможен – это красный флаг.
Схема 3. Квартира настоящая. Хозяин – нет
Мошенник снимает квартиру посуточно, получает копии документов о собственности и размещает объявление о долгосрочной аренде или даже продаже. Встречается с несколькими потенциальными арендаторами, заключает договоры, берет депозит и предоплату и передает дубликаты ключей каждому. В день заезда выясняется, что "жильцов" несколько и никто из них не виноват.
Та же схема работает и при продаже: по поддельным доверенностям или фиктивным справкам об отсутствии обременений квартиру "продают", иногда нескольким покупателям сразу.
Как защититься: требуйте личного присутствия собственника или нотариально заверенной доверенности. Проверяйте объект через электронные госреестры – обременения и реальный владелец видны онлайн.
Схема 4. Ремонт сделан, теперь съезжайте
Схема, в которой мошенником выступает сам арендодатель. Квартиру сдают по сниженной цене "под ремонт" – жилец вкладывает деньги и силы. Как только квартира приобретает товарный вид, начинается давление: придумываются нарушения, предъявляются претензии за мелкие царапины, депозит не возвращается. Человека планомерно выживают из только что отремонтированного жилья.
Как защититься: фиксируйте состояние квартиры при заезде на фото и видео, прописывайте в договоре все условия ремонта и возврата депозита. Без договора – никаких вложений.
Схема 5. Квартира есть. Но другая
В объявлении указаны один адрес и привлекательные фото. На показе выясняется: квартира находится совсем в другом месте, в худшем состоянии и дороже. Расчет прост: человек уже потратил время, настроился, возможно, приехал с семьей и соглашается на менее выгодный вариант, лишь бы не начинать поиск заново.
Как защититься: уточняйте точный адрес до поездки и проверяйте его на карте.
Главное правило для всех схем
Слишком выгодная цена – это не везение, это сигнал тревоги. Рынок недвижимости работает по рыночным ценам, и существенных скидок "просто так" не бывает. Мошенники эксплуатируют желание сэкономить, и именно поэтому их приманки выглядят так привлекательно.
Проверяйте документы, не передавайте деньги до подписания договора, оформляйте сделки нотариально и доверяйте внутреннему голосу: если что-то кажется странным, скорее всего, так и есть.
Проверяйте документы, не передавайте деньги до подписания договора, оформляйте сделки нотариально и доверяйте внутреннему голосу: если что-то кажется странным, скорее всего, так и есть.
Лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г., выданная АРРФР РК.
Партнерский материал