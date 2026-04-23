Финансы

Задаток внесли, хозяин исчез: как мошенники зарабатывают на вашем желании купить квартиру

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 10:00 Фото: unsplash
Светлая квартира, хороший район, цена ниже рынка и хозяин, который готов встретиться хоть сегодня. Звучит как удача. На деле – один из сотен случаев, когда люди теряют деньги еще до того, как получают ключи.

Мошенничество на рынке недвижимости остается одним из самых распространенных и болезненных видов обмана: суммы крупные, эмоции высокие, а схемы становятся все изощреннее. Эксперты совместно с Банком ЦентрКредит разбирают пять самых распространенных ловушек, чтобы вы их знали раньше, чем столкнетесь лично.

Схема 1. "Эта квартира только что ушла, но у меня есть кое-что получше"

Вы откликаетесь на привлекательное объявление. Риелтор или "хозяин" сообщает: этот вариант уже продан или сдан буквально час назад. Но не расстраивайтесь, есть закрытая база с такими же выгодными объектами, доступ к которой стоит совсем немного. Вы платите – и больше никакой базы, никакого риелтора.

Это классическая схема приманки: квартира-приманка создается только для того, чтобы установить контакт и выманить деньги за несуществующий "эксклюзив".

Как защититься: никогда не платите за доступ к базам объявлений. Все реальные варианты можно найти на открытых платформах бесплатно.

Схема 2. "Желающих много, внесите предоплату, чтобы забронировать"

Объявление с профессиональными фотографиями, приятная цена, отзывчивый продавец. Но показать квартиру прямо сейчас не получается, он занят, в другом городе, ремонтники работают. Зато вы можете "застолбить" вариант, переведя небольшую сумму. После перевода – тишина. Номер недоступен. Объявление висит дальше, собирая новых жертв.

Именно так действуют мошенники: размещают объявления о сдаче квартир в элитных комплексах города и собирают предоплату от людей, которые никогда не видят эти квартиры вживую.

Как защититься: никакой предоплаты без личного осмотра и подписанного договора. Если показ невозможен – это красный флаг.

Схема 3. Квартира настоящая. Хозяин – нет

Мошенник снимает квартиру посуточно, получает копии документов о собственности и размещает объявление о долгосрочной аренде или даже продаже. Встречается с несколькими потенциальными арендаторами, заключает договоры, берет депозит и предоплату и передает дубликаты ключей каждому. В день заезда выясняется, что "жильцов" несколько и никто из них не виноват.

Та же схема работает и при продаже: по поддельным доверенностям или фиктивным справкам об отсутствии обременений квартиру "продают", иногда нескольким покупателям сразу.

Как защититься: требуйте личного присутствия собственника или нотариально заверенной доверенности. Проверяйте объект через электронные госреестры – обременения и реальный владелец видны онлайн.

Схема 4. Ремонт сделан, теперь съезжайте

Схема, в которой мошенником выступает сам арендодатель. Квартиру сдают по сниженной цене "под ремонт" – жилец вкладывает деньги и силы. Как только квартира приобретает товарный вид, начинается давление: придумываются нарушения, предъявляются претензии за мелкие царапины, депозит не возвращается. Человека планомерно выживают из только что отремонтированного жилья.

Как защититься: фиксируйте состояние квартиры при заезде на фото и видео, прописывайте в договоре все условия ремонта и возврата депозита. Без договора – никаких вложений.

Схема 5. Квартира есть. Но другая

В объявлении указаны один адрес и привлекательные фото. На показе выясняется: квартира находится совсем в другом месте, в худшем состоянии и дороже. Расчет прост: человек уже потратил время, настроился, возможно, приехал с семьей и соглашается на менее выгодный вариант, лишь бы не начинать поиск заново.

Как защититься: уточняйте точный адрес до поездки и проверяйте его на карте.

Главное правило для всех схем

Слишком выгодная цена – это не везение, это сигнал тревоги. Рынок недвижимости работает по рыночным ценам, и существенных скидок "просто так" не бывает. Мошенники эксплуатируют желание сэкономить, и именно поэтому их приманки выглядят так привлекательно.

Проверяйте документы, не передавайте деньги до подписания договора, оформляйте сделки нотариально и доверяйте внутреннему голосу: если что-то кажется странным, скорее всего, так и есть.

Банк ЦентрКредит напоминает: безопасная сделка начинается с проверки, а не с доверия. Больше материалов о финансовой безопасности – в BCC Journal.

Лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020 г., выданная АРРФР РК.

Партнерский материал

Ирина Капитанова
