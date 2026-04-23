Задаток внесли, хозяин исчез: как мошенники зарабатывают на вашем желании купить квартиру

Светлая квартира, хороший район, цена ниже рынка и хозяин, который готов встретиться хоть сегодня. Звучит как удача. На деле – один из сотен случаев, когда люди теряют деньги еще до того, как получают ключи.

Мошенничество на рынке недвижимости остается одним из самых распространенных и болезненных видов обмана: суммы крупные, эмоции высокие, а схемы становятся все изощреннее. Эксперты совместно с Банком ЦентрКредит разбирают пять самых распространенных ловушек, чтобы вы их знали раньше, чем столкнетесь лично.

Схема 1. "Эта квартира только что ушла, но у меня есть кое-что получше"

Вы откликаетесь на привлекательное объявление. Риелтор или "хозяин" сообщает: этот вариант уже продан или сдан буквально час назад. Но не расстраивайтесь, есть закрытая база с такими же выгодными объектами, доступ к которой стоит совсем немного. Вы платите – и больше никакой базы, никакого риелтора.

Это классическая схема приманки: квартира-приманка создается только для того, чтобы установить контакт и выманить деньги за несуществующий "эксклюзив".

Как защититься: никогда не платите за доступ к базам объявлений. Все реальные варианты можно найти на открытых платформах бесплатно.

Схема 2. "Желающих много, внесите предоплату, чтобы забронировать"

Объявление с профессиональными фотографиями, приятная цена, отзывчивый продавец. Но показать квартиру прямо сейчас не получается, он занят, в другом городе, ремонтники работают. Зато вы можете "застолбить" вариант, переведя небольшую сумму. После перевода – тишина. Номер недоступен. Объявление висит дальше, собирая новых жертв.

Именно так действуют мошенники: размещают объявления о сдаче квартир в элитных комплексах города и собирают предоплату от людей, которые никогда не видят эти квартиры вживую.

Как защититься: никакой предоплаты без личного осмотра и подписанного договора. Если показ невозможен – это красный флаг.

Схема 3. Квартира настоящая. Хозяин – нет

Мошенник снимает квартиру посуточно, получает копии документов о собственности и размещает объявление о долгосрочной аренде или даже продаже. Встречается с несколькими потенциальными арендаторами, заключает договоры, берет депозит и предоплату и передает дубликаты ключей каждому. В день заезда выясняется, что "жильцов" несколько и никто из них не виноват.

Та же схема работает и при продаже: по поддельным доверенностям или фиктивным справкам об отсутствии обременений квартиру "продают", иногда нескольким покупателям сразу.

Как защититься: требуйте личного присутствия собственника или нотариально заверенной доверенности. Проверяйте объект через электронные госреестры – обременения и реальный владелец видны онлайн.

Схема 4. Ремонт сделан, теперь съезжайте

Схема, в которой мошенником выступает сам арендодатель. Квартиру сдают по сниженной цене "под ремонт" – жилец вкладывает деньги и силы. Как только квартира приобретает товарный вид, начинается давление: придумываются нарушения, предъявляются претензии за мелкие царапины, депозит не возвращается. Человека планомерно выживают из только что отремонтированного жилья.

Как защититься: фиксируйте состояние квартиры при заезде на фото и видео, прописывайте в договоре все условия ремонта и возврата депозита. Без договора – никаких вложений.

Схема 5. Квартира есть. Но другая

В объявлении указаны один адрес и привлекательные фото. На показе выясняется: квартира находится совсем в другом месте, в худшем состоянии и дороже. Расчет прост: человек уже потратил время, настроился, возможно, приехал с семьей и соглашается на менее выгодный вариант, лишь бы не начинать поиск заново.

Как защититься: уточняйте точный адрес до поездки и проверяйте его на карте.

Главное правило для всех схем

Слишком выгодная цена – это не везение, это сигнал тревоги. Рынок недвижимости работает по рыночным ценам, и существенных скидок "просто так" не бывает. Мошенники эксплуатируют желание сэкономить, и именно поэтому их приманки выглядят так привлекательно.

Проверяйте документы, не передавайте деньги до подписания договора, оформляйте сделки нотариально и доверяйте внутреннему голосу: если что-то кажется странным, скорее всего, так и есть.

Проверяйте документы, не передавайте деньги до подписания договора, оформляйте сделки нотариально и доверяйте внутреннему голосу: если что-то кажется странным, скорее всего, так и есть.

