Финансы

Укрепление тенге сдержит инфляцию в Казахстане – аналитики из США

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 12:40 Фото: Zakon.kz
Крупнейший мировой банк – Goldman Sachs – прогнозирует сохранение базовой ставки Нацбанка РК на завтрашнем заседании, но ожидает первое снижение ставки уже через два месяца, сообщает Zakon.kz.

Резкий рост цен на энергоносители с начала конфликта на Ближнем Востоке существенно поддержал тенге благодаря роли Казахстана как экспортера сырья с устойчивыми маршрутами поставок, отмечают аналитики Goldman Sachs.

С начала войны в Иране тенге укрепился на 6% к доллару, став лучшей валютой среди EM за этот период. В торгово-взвешенном выражении укрепление достигло 10% с сентября прошлого года.

Примечание. Emerging Markets – страны с развивающейся экономикой, например, Казахстан, Россия, Бразилия, Индия, ЮАР и другие, чьи валюты (в отличие от "развитых" рынков вроде USD, EUR, JPY) подвержены большей волатильности, но с высоким потенциалом роста.

Эксперты банка подчеркивают, что "сильный" тенге начал снижать инфляционное давление в стране еще с третьего квартала 2025 года, и сейчас дезинфляция дополнительно усиливается за счет ослабления спроса.

По мнению аналитиков, рост цен сдерживает и совокупность других факторов: падение раздутого спроса, розничных продаж и темпов потребительского кредитования.

"Более слабый спрос, на наш взгляд, объясняет и сдержанный инфляционный эффект повышения НДС, который, по всей видимости, уже полностью прошел в цены", – пишет банк в аналитической записке.

Как считает экономист Эльдар Шамсутдинов, Goldman Sachs присоединился к мнению других обозревателей, которые положительно оценивают денежно-кредитную политику Нацбанка РК.

"Мы ожидаем, что НБРК на заседании на этой неделе займет более мягкую позицию, сохранив ставку без изменений, но открыв возможность для ее снижения начиная с июня".Goldman Sachs

С учетом устойчивой силы тенге, продолжающейся стерилизации ликвидности и более слабого спроса банк прогнозирует дальнейшее замедление базовой инфляции до конца года, с выходом годовой инфляции на уровень 10.0% г/г к январю 2027 года.

Для справки. Goldman Sachs – крупнейший и влиятельный инвестиционный банк, основанный в 1869 году в США. Компания предоставляет финансовые услуги, включая инвестиционный банкинг, управление активами, торговлю ценными бумагами и консультирование корпораций, правительств и частных лиц. Например, в 2021 году инвестиционно-банковская деятельность принесла Goldman Sachs рекордную чистую выручку в размере 14,88 млрд долларов благодаря рекордным доходам в области финансового консультирования.

Ранее мы рассказали о том, почему укрепляется валюта в Казахстане и опустится ли курс доллара ниже отметки 460 тенге.

В Казахстане будут дешеветь продукты, но дорожать услуги – аналитики
12:35, 05 февраля 2025
Инфляция пошла на снижение, но риски есть: эксперт о решении по базовой ставке
Нацбанк заявил о снижении инфляции в Казахстане
Жибек Куламбаева второй день подряд "оформила баранку" на турнире в Китае
13:10, Сегодня
Битва за Азиаду: какие звёзды бокса из Казахстана поедут на главный старт года
В Шымкенте сорвали сроки окончания строительства нового стадиона
Даниил Медведев высказался о готовности к "Мастерсу" в Мадриде
