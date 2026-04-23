Финансы

Золото подешевело на 16,5 тысяч тенге

золото , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 15:36 Фото: freepik
После исторического скачка в марте этого года цена на золото пошла вниз – причем одновременно на мировом рынке и в Казахстане. Парадокс в том, что геополитическая напряженность никуда не делась, но спрос на "защитный актив" начал снижаться. Почему это происходит – в материале Zakon.kz.

Рекорд был – но недолго

3 марта 2026 года, в начале конфликта вокруг Ирана, золото в Казахстане (данные Нацбанка РК) поднималось до 87 104,09 тенге за грамм – это был абсолютный исторический максимум за все годы.

Дальше рынок развернулся. К текущему моменту цена опустилась до 70 549 тенге. Это минус 18,9% от пика стоимости металла. Падение идет сильное и перманентное – только за последний день снижение составило 1,3%.

При этом долгосрочная картина выглядит иначе: год назад грамм стоил 55 741,30 тенге. Текущий уровень выше на 26,6%.

На мировом рынке золото за тот же период прибавило около 41%. Разница объясняется валютным фактором: тенге за последние полгода укрепился к доллару примерно на 15%. Поскольку золото на мировом рынке торгуется в долларах, укрепление тенге "съедает" часть роста при пересчете в национальную валюту.

золото, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 15:36

Фото: Zakon.kz

Что сегодня "давит" на золото?

Как отмечает аналитик Елена Парфенова, рынок золота сталкивается сразу с тремя источниками давления.

Первый: инвесторы начали выводить средства из золотых ETF. Только за март отток составил почти 85 тонн – максимальный показатель с сентября 2022 года. При этом именно ETF долгое время поддерживали рост цен.

Второй: цены стали слишком высокими для потребителя. Спрос на ювелирные изделия в прошлом году снизился на 19% и опустился до минимального уровня за 15 лет, если не учитывать пандемийный 2020 год.

Третий: центробанки перестают наращивать покупки. В 2025 году они приобрели 863 тонны золота, что на 21% меньше, чем годом ранее. Более того, появляются признаки обратного движения. Турция, например, продала 133 тонны за месяц, поддерживая национальную валюту.

Очень важный момент: сегодня к этому могут добавиться продажи золота из богатых стран Ближнего Востока – так они могут "перекрыть" падение нефтяных доходов.

Золото проигрывает доллару, а геополитика не разгоняет рынок

По данным эксперта по рынкам из Investing Амбара Уоррика, причина "золотого" спада – в смещении спроса, где инвесторы выбирают доллар. Рост цен на нефть выше 100 долларов усиливает инфляционные ожидания. Это повышает вероятность ужесточения политики центральных банков, а значит, усиливает позиции валюты и снижает привлекательность золота.

При этом конфликт вокруг Ирана сохраняется, переговоры остаются в тупике, ситуация вокруг Ормузского пролива нестабильна. Но инвесторы уже учли все эти риски и сейчас вновь обращают внимание на доллар.

Другими словами, рынок золота не развалился – он сменил фазу. После периода роста, который поддерживали инвестиции и покупки центральных банков, он становится более чувствительным к денежной политике и потокам капитала.

При этом динамика доллара остается восходящей, и, по сообщению Reuters, крупные брокерские компании прогнозируют 5000 долларов за унцию к концу года.

Ранее мы рассказали, что цены на золотые кольца в Казахстане за год выросли почти в полтора раза.

Золото подешевело на мировом рынке: что повлияло на снижение цены
Золото подешевело на мировом рынке: что повлияло на снижение цены
Золото стремительно подешевело на этой неделе: с чем связано падение цены металла
Золото стремительно подешевело на этой неделе: с чем связано падение цены металла
Золото в Казахстане подешевело на 10 тысяч тенге – но это все еще самый прибыльный актив
Золото в Казахстане подешевело на 10 тысяч тенге – но это все еще самый прибыльный актив
