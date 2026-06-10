Золото рухнуло в цене более чем на 3000 тенге за сутки

Стоимость золота в Казахстане продолжает снижаться вслед за мировыми котировками. После рекордного роста в начале года драгоценный металл переживает одну из самых заметных коррекций последних месяцев. Что происходит на рынке и чего инвесторы ждут дальше, в материале Zakon.kz.

По данным Национального банка, если еще вчера, 9 июня 2026 года, 1 грамм золота оценивался в 69 943,74 тенге, то на 10 июня цена опустилась до 66 717,60 тенге. Таким образом, всего за сутки драгоценный металл подешевел на 3226 тенге.

От мартовского рекорда золото потеряло почти 18%

Однако суточное снижение оказалось лишь частью более крупного тренда.

Еще 10 марта Национальный банк оценивал 1 грамм золота в 80 889,46 тенге. С тех пор стоимость снизилась на 14 171,86 тенге, или на 17,5%.

Несмотря на такую коррекцию, золото по-прежнему остается значительно дороже, чем год назад.

Если 10 июня 2025 года цена составляла 54 241,57 тенге за грамм, то сейчас она находится на уровне 66 717,60 тенге. За год рост составил около 23%.

Таким образом, нынешнее снижение пока выглядит скорее коррекцией после длительного периода роста, чем разворотом многолетнего тренда.

Мировой рынок подает те же сигналы

Казахстанский рынок традиционно следует за мировыми котировками с определенной задержкой. На международных площадках давление на золото началось раньше.

За последний месяц золото в мире потеряло около 11% стоимости. По данным отраслевых аналитиков, в последние недели цена тестировала поддержку вблизи 200-дневной скользящей средней. В конце прошлой недели этот уровень был пробит, что усилило опасения дальнейшего снижения.

На момент подготовки материала золото торговалось вблизи 4200 долларов за унцию. Для сравнения: зимой котировки превышали 5000 долларов за унцию.

Почему инвесторы выходят из золота

Одной из причин снижения аналитики называют изменение настроений на финансовых рынках.

На фоне затянувшегося конфликта в регионе Персидского залива инвесторы стали активнее вкладываться в американский доллар и государственные облигации США. Такие инструменты считаются более привлекательными в условиях ожиданий жесткой денежно-кредитной политики со стороны крупнейших центральных банков мира.

В результате часть капитала перетекает из золота в альтернативные активы, что оказывает давление на стоимость драгоценного металла.

Центральные банки вновь начали наращивать покупки

Впрочем, далеко не все участники рынка считают нынешнее снижение началом долгосрочного падения.

По данным World Gold Council, в апреле чистые покупки золота центральными банками составили 17 тонн. Это на 41,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Крупнейшим покупателем стал Национальный банк Польши, который приобрел 14 тонн золота. Народный банк Китая увеличил резервы на 8 тонн. Для Китая это уже 18-й месяц подряд, когда фиксируются чистые покупки драгоценного металла.

Роберт Минтер, директор по стратегии биржевых фондов британской инвестиционной компании Aberdeen, под управлением которой находятся активы примерно на 505 млрд долларов, считает, что снижение цен может привести к большему увеличению закупок золота центральными банками и золото получит сильную поддержку.

Что это значит для Казахстана и для частных инвесторов

Для страны тема золота имеет особое значение. По словам председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, по итогам 2025 года золотовалютные резервы страны достигли рекордных 65,4 млрд долларов. При этом монетарное золото на май 2026 года составляло 52,554 млрд долларов.

Для частных инвесторов нынешняя ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, золото переживает самое серьезное снижение за последние месяцы и может продолжить дешеветь в краткосрочной перспективе. С другой – долгосрочный рост цен пока остается в силе.

Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев считает, что нынешнее снижение цен интересно тем, кто рассматривает золото как долгосрочный инструмент сохранения капитала.

По его словам, на финансовых рынках давно действует правило: покупать активы во время снижения, а не на пике роста.

"Если речь идет о горизонте на 5-10 лет, то нынешняя коррекция может выглядеть очень привлекательно для покупки металла". Ергазы Таубаев

В качестве примера специалист привел динамику последних лет. В июне 2021 года 1 грамм золота в Казахстане стоил 25 935,78 тенге. Сегодня его стоимость составляет 66 717,60 тенге. Таким образом, за 5 лет цена выросла более чем на 157%. В мире рост цен на золото за 5 лет составил более 120%. Выводы делайте сами.

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