Курс доллара немного вырос на торгах 23 апреля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 462,87 тенге, поднявшись на 0,95 тенге.
Курс российского рубля подрос до 6,18 тенге (+0,03).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 67,72 тенге (+0,11).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,7-465 тенге, евро – по 541,9-548 тенге, рубли – по 6,03-6,16.
Мировые цены на нефть растут 23 апреля.
Так, стоимость июньских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 1,47%, до 103,41 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июнь подорожали на 1,52%, до 94,37 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 461,37 тенге, евро – 542,16 тенге, рубля – 6,14 тенге.
