Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 апреля

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 12 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 473,19 тенге; евро – 553,17 тенге; российский рубль – 6,14 тенге; китайский юань – 69,4 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

470 тенге на покупку, 477 тенге на продажу.

Курс евро:

550 тенге на покупку, 560 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,06 тенге на покупку, 6,36 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

473,01 тенге на покупку, 475,39 тенге на продажу.

Курс евро:

555,08 тенге на покупку, 560,46 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,07 тенге на покупку, 6,19 тенге на продажу.

Что происходит с долларом и тенге, ранее объяснили в Нацбанке.