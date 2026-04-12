Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 апреля
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.
По состоянию на 12 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 473,19 тенге; евро – 553,17 тенге; российский рубль – 6,14 тенге; китайский юань – 69,4 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
470 тенге на покупку, 477 тенге на продажу.
Курс евро:
550 тенге на покупку, 560 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,06 тенге на покупку, 6,36 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
473,01 тенге на покупку, 475,39 тенге на продажу.
Курс евро:
555,08 тенге на покупку, 560,46 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,07 тенге на покупку, 6,19 тенге на продажу.
Материал по теме
В Казахстане дешевеет вторичное жилье и аренда квартир
Что происходит с долларом и тенге, ранее объяснили в Нацбанке.
