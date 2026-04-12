Финансы

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 12 апреля

Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 12 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 473,19 тенге; евро – 553,17 тенге; российский рубль – 6,14 тенге; китайский юань – 69,4 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

470 тенге на покупку, 477 тенге на продажу.

Курс евро:

550 тенге на покупку, 560 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,06 тенге на покупку, 6,36 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

473,01 тенге на покупку, 475,39 тенге на продажу.

Курс евро:

555,08 тенге на покупку, 560,46 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,07 тенге на покупку, 6,19 тенге на продажу.

Материал по теме

В Казахстане дешевеет вторичное жилье и аренда квартир

Что происходит с долларом и тенге, ранее объяснили в Нацбанке.

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 апреля
11:02, 04 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 апреля
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 апреля
11:11, 05 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 апреля
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 апреля
11:11, 11 апреля 2026
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 апреля
Последние
Популярные
Читайте также
Появились сенсационные слухи о будущем спорта в Казахстане
11:32, Сегодня
Появились сенсационные слухи о будущем спорта в Казахстане
Нашёлся ещё один покупатель самого титулованного клуба КПЛ
10:54, Сегодня
Нашёлся ещё один покупатель самого титулованного клуба КПЛ
Эксперты дали прогноз на исход оставшихся матчей пятого тура КПЛ
10:16, Сегодня
Эксперты дали прогноз на исход оставшихся матчей пятого тура КПЛ
Все билеты проданы на матчи сборной Казахстана по футзалу в Актау
09:48, Сегодня
Все билеты проданы на матчи сборной Казахстана по футзалу в Актау
