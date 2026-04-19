Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы – 19 апреля

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках Астаны и Алматы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 19 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 469,52 тенге; евро – 553,75 тенге; российский рубль – 6,15 тенге; китайский юань – 68,82 тенге.

В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

468 тенге на покупку, 475 тенге на продажу.

Курс евро:

553 тенге на покупку, 563 тенге на продажу.

Курс рубля:

6 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

470,94 тенге на покупку, 473,77 тенге на продажу.

Курс евро:

552,92 тенге на покупку, 558,45 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,02 тенге на покупку, 6,15 тенге на продажу.

