Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы – 19 апреля
По состоянию на 19 апреля 2026 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 469,52 тенге; евро – 553,75 тенге; российский рубль – 6,15 тенге; китайский юань – 68,82 тенге.
В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
468 тенге на покупку, 475 тенге на продажу.
Курс евро:
553 тенге на покупку, 563 тенге на продажу.
Курс рубля:
6 тенге на покупку, 6,3 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
470,94 тенге на покупку, 473,77 тенге на продажу.
Курс евро:
552,92 тенге на покупку, 558,45 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,02 тенге на покупку, 6,15 тенге на продажу.
После резкого скачка цен из-за конфликта на Ближнем Востоке нефть марки Brent удерживается ниже отметки 100 долларов США за баррель и может снизиться еще. Как меняется баланс на рынке и что это означает для Казахстана – читайте по ссылке.